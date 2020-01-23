Кризис с трезубцем: Великобритания поставила точку

Тризуб - малый герб Украины. Фото: imagegrad

Британская полиция убрала украинский трезубец из пособия по противодействию экстремизму.

Об этом говорится в заявлении полиции. Там также объяснили, как трезубец оказался среди террористических символов.

"К сожалению, крайне правые группы часто незаконно присваивают национальные символы как часть своей идентичности. Именно поэтому некоторые национальные флаги и символы отображаются в нашем документе.

Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не хотели бы никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД и посольства Украины, обновили руководство по знакам и символам и удалили украинский конституционный трезубец", - говорится в сообщении.

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Британская полиция обновила список антитеррористических организаций и символов. Туда попал украинский трезубец. Украинское посольство призвало убрать государственный символ из пособия. На следующий день представитель британского правительства извинился за инцидент и пообещал, что этот вопрос будет решен.