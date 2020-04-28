Кривуляк рассказала о домашнем насилии над мужчинами во время карантина

Во время карантина 13% всех звонков на горячие линии по борьбе с домашним насилием совершили мужчины. Фото: Reuters

13% обращений на горячую линию по поводу домашнего насилия во время карантина поступили от мужчин. Обычно это пенсионеры, которые не могут защититься от детей.

Во время карантина случаев домашнего насилия как в Украине, так и во всем мире стало значительно больше. Карантинные меры способствуют подобным практикам, ведь жертва и агрессор закрыты в пространстве еще больше обычного.

Центры помощи также закрылись. И без того быстрая эскалация домашнего насилия, что отличает его от насилия на улице, увеличилась еще больше.

В том числе 13% обращений от общего количества всех звонков поступили от мужчин. Об этом рассказала директор Департамента Национальных "горячих линий" ОО "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк, пишет "Радио Свобода".

В основном, конечно, звонят женщины и дети. Мужчины обращаются по поводу психологического, физического и экономического насилия. В течение карантина не было случаев сексуального насилия в отношении мужчин.

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Часто жертвами домашнего насилия становятся пожилые люди, которые не могут защитить себя от детей или внуков, с которыми они вынуждены жить.

Алена Кривуляк также сообщила, что в Украине за время карантина в более чем 1,5 раза увеличилось количество случаев домашнего насилия в целом.

Последние пандемии, и появление Covid-19 в частности, являются прямым следствием человеческой деятельности. Особенно - современного капитализма, который прибыль ставит превыше всего другого.