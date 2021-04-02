Кричал на жену и запугивал людей. Ексохоронець Трампа рассказал о его скрытых манерах

Ексохоронець Трампа рассказал о его скрытых манеры. Фото: rbc.ru

Бывший охранник Дональда Трампа Кевин Маккей рассказал, как тот ненадлежаще относился к жене Мелании и запугивал людей. Кроме этого Трамп не вернул ему долг в размере $130.

Кевин работал на Дональда 5 лет. Уволен в 2012-м по неизвестным причинам. Он вынужден был мириться с истериками и скандалами Трампа, пишет Daily Mail.

Кевин признался, что Мелания всегда казалась ему воспитанной и заботливой женщиной. Однако Трамп иногда на нее кричал. Охранник вспомнил, как стал свидетелем ссоры между супругами.

"Он всегда был немного раздражительным. Однажды утром Мелания протянула ему кофе, и он ответил: "Я не хочу ее, мы поговорим об этом позже". Не знаю, беспокоил его кофе или что-то еще. Но он никогда не спорил с женой перед другими людьми", - отметил Маккей.

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Трамп хотел построить поле для гольфа в Балмеди, Шотландия, недалеко от места рождения покойной матери. Однако местные землевладельцы не хотели расставаться с землей. После чего он пытался запугать их.

"Я хочу, чтобы ты устроил этим уродам тяжелые времена", - сказал Трамп, по словам бывшего охранника. Он хотел, чтобы его охранники поехали к домам шотландцев, светили им в окна фарами и сигналили всю ночь.

Кроме этого охранник вспомнил как Трампу захотелось фастфуда во время делового визита в Шотландию 2008 года. У него не было при себе британской валюты, поэтому он попросил об услуге Кевина. Маккею пришлось купить 20 чизбургеров с картофелем фри и 10 стаканов кока-колы, чтобы Трампу хватило на дорогу до Нью-Йорка. Стоило это $130. Для охранника это была существенная сумма, ведь, работая на Дональда, он зарабатывал около $2,7 тыс.

"Он пообещал вернуть мне деньги, и я все ждал, что он скажет: "Кевин, вот твои 130 долларов, что я тебе должен", - но он так этого и не сделал", - отметил бывший охранник.

45-й президент США Дональд Трамп ворвался на чужую свадьбу на курорте Мар-а-Лаго во Флориде и рассыпался в критике своего преемника Джо Байдена.