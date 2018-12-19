Кремль готовит наступление - эксперт

Игорь Романенко: Кремль рассматривает возможность силой создать сухопутный коридор от Крыма к России. Фото: Факты ICTV

Россия продолжает свою тактику гидридной войны.

Об этом Gazeta.ua говорит военный эксперт Игорь Романенко, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, что Украина якобы готовит наступление на Крым.

"История знает много подобных примеров. Как в 1939 году Польша якобы напал на Германия. Или в 1968 году Чехословакия будто напала на СССР. Эти события завершились интервенцией на территории Польши и Чехословакии под предлогом защиты", - напоминает эксперт.

Ситуация с Крымом у россиян сейчас достаточно проблемная, объясняет он.

"Они не смогли наладить нормальную инфраструктуру на полуострове. Там проблемы с водой и электроэнергией. Керченский мост не смог их решить, как планировалось ранее. Поэтому теперь Кремль рассматривает возможность силой создать сухопутный коридор от Крыма к России", - говорит Игорь Романенко.

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Он считает, что такие заявления Сергея Лаврова рассчитаны на внутреннего и внешнего потребителя.

"Кремль хочет подготовить международное сообщество к возможному наступлению и выдать его как защиту якобы своих граждан в Крыму. Так же российские власти хотят приучить к мысли об атаке и своих граждан и крымчан. Россиян сдерживают только потери, которые они могут понести в результате наступления. Поэтому украинским военным следует учитывать эту ситуацию и быть в полной боевой готовности", - добавляет эксперт.

Россияне обвинили президента Украины Петра Порошенко в подготовке масштабного наступления на Крым. Такое заявление сделал руководитель российского МИД Сергей Лавров. "На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом", - сказал Лавров.