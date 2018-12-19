 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 1269
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 2277
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1503
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1935
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1089
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2619
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 846
Фото
Все фото
7
7
7
13
4
Зажгли главную елку страны
Зажгли главную елку страны
&quot;В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи&quot; - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Показали фото новой границы с Румынией
Показали фото новой границы с Румынией
Видео
Все видео
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1332
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2349
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1494
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3078
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1188
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 20:23

Кремль готовит наступление - эксперт

  Комментировать
Кремль готовит наступление - эксперт
Игорь Романенко: Кремль рассматривает возможность силой создать сухопутный коридор от Крыма к России. Фото: Факты ICTV

Россия продолжает свою тактику гидридной войны.

Об этом Gazeta.ua говорит военный эксперт Игорь Романенко, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, что Украина якобы готовит наступление на Крым.

"История знает много подобных примеров. Как в 1939 году Польша якобы напал на Германия. Или в 1968 году Чехословакия будто напала на СССР. Эти события завершились интервенцией на территории Польши и Чехословакии под предлогом защиты", - напоминает эксперт.

Ситуация с Крымом у россиян сейчас достаточно проблемная, объясняет он.

"Они не смогли наладить нормальную инфраструктуру на полуострове. Там проблемы с водой и электроэнергией. Керченский мост не смог их решить, как планировалось ранее. Поэтому теперь Кремль рассматривает возможность силой создать сухопутный коридор от Крыма к России", - говорит Игорь Романенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт

Он считает, что такие заявления Сергея Лаврова рассчитаны на внутреннего и внешнего потребителя.

"Кремль хочет подготовить международное сообщество к возможному наступлению и выдать его как защиту якобы своих граждан в Крыму. Так же российские власти хотят приучить к мысли об атаке и своих граждан и крымчан. Россиян сдерживают только потери, которые они могут понести в результате наступления. Поэтому украинским военным следует учитывать эту ситуацию и быть в полной боевой готовности", - добавляет эксперт.

Россияне обвинили президента Украины Петра Порошенко в подготовке масштабного наступления на Крым. Такое заявление сделал руководитель российского МИД Сергей Лавров.

"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом", - сказал Лавров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кремль готовит наступление - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 97309
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 42926
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12689
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
17
 1 Просмотров: 12375
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 11880
Общество
Погиб народный артист Украины Петр Ластивка-старший
Погиб народный артист Украины Петр Ластивка-старший Просмотров: 405
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии 3 Просмотров: 1692
Ляшко опроверг обвинения энергетического эксперта Геруса
Ляшко опроверг обвинения энергетического эксперта Геруса Просмотров: 180
В Киеве расстреляли бизнесмена
В Киеве расстреляли бизнесмена Просмотров: 4176
Президент и правительство пересмотрят тариф на доставку пенсий
Президент и правительство пересмотрят тариф на доставку пенсий Просмотров: 765
Больше всего комментируют
97
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
8
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
4
Подервянский сказал, что думает о кацапах
4
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
3
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 30985
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua