Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях

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Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что выполнить Минские соглашения невозможно.

По его словам, выход из сложившейся ситуации следует искать в нормандском формате. Об этом он заявил в интервью на Радио НВ.

"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять. Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены из-за понятных причин. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной. Нужно искать выход через нормандский формат ", - заявил он.

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Напомним, на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Затем стало известно, что инспекция украинских позиций не произойдет, ее перенесли на неопределенный срок.