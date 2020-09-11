Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 711
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 585
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1485
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1152
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 531
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1683
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 648
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
3
3
3
11
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
&quot;Неизолированные&quot; - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Видео
Все видео
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 135
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2349
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 684
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10008
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 99
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
пятница, 11 сентября 2020 19:12

Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях

  Комментировать
Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях
Фото: УНН

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что выполнить Минские соглашения невозможно.

По его словам, выход из сложившейся ситуации следует искать в нормандском формате. Об этом он заявил в интервью на Радио НВ.

"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять. Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены из-за понятных причин. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной. Нужно искать выход через нормандский формат ", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инспекция под Шумами: Кравчук требует срочное заседание ТКГ

Напомним, на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Затем стало известно, что инспекция украинских позиций не произойдет, ее перенесли на неопределенный срок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Основали крупнейший украинский профессиональный хор

Суд вынес приговор 39 воинам

Гетьман отрекся от булавы

В Крыму произошло землетрясение

Коноплянка забил чудо-гол Англии

Арестовали Джемилева

Теракт 9/11: день, который изменил США

Самое читаемое
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 7299
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 Просмотров: 6624
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова &quot;зупа&quot; в учебнике
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова "зупа" в учебнике Просмотров: 5760
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 5121
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 5004
Общество
Эксперты предостерегают от монополизации саморегулирования арбитражных управляющих
Эксперты предостерегают от монополизации саморегулирования арбитражных управляющих
В Украине может появиться уникальная киберспортивная арена за $ 40 млн
В Украине может появиться уникальная киберспортивная арена за $ 40 млн Просмотров: 72
Хасидов не пускают в уманские магазины
Хасидов не пускают в уманские магазины Просмотров: 243
В Украине предлагают ввести обязательную вакцинацию для работников
В Украине предлагают ввести обязательную вакцинацию для работников Просмотров: 198
Укрзализныця прекращает продажу билетов с некоторых станций: перечень
Укрзализныця прекращает продажу билетов с некоторых станций: перечень Просмотров: 279
Больше всего комментируют
10
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
6
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
3
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
Голосов: 53144
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua