Кравчучки, жвачки и спортивные костюмы: какие вещи стали символами 1990-х

24 августа этого года Украина будет праздновать 30-летие независимости. Какие вещи стали символами первого десятилетия существования нашего государства, читайте в материале Gazeta.ua.

Кравчучка

Тележка для ручной перевозки грузов в виде металлической рамы с двумя колесами. Ее можно составить и перевозить в небольшом пакете. Тележка стала одним из символов кризисных 1990-х и увековечила фамилию первого президента Украины.

Изобретателем кравчучки называют инженера-конструктора киевского авиазавода Алексея Сергеева. Колеса использовали с детских колясок "Мальвина" и "Зорька". Спрос на этот продукт был огромным.

В 1990-х кравчучки изготавливали и в домашних условиях. Народные умельцы для большей устойчивости пристраивали к коляске не два, а четыре колеса.

Кравчучки стали неотъемлемым атрибутом дачников и представителей малого бизнеса. С ними розничные торговцы ездили на рынки в Польшу и Турцию.

Тележка выдерживает нагрузку до 100 кг.

Через большую популярность среди украинцев о кравчучках составляли анекдоты и стихи.

"На ринку жінка симпатична

Лаштує тачку чи візок.

Погодьтеся, картина звична:

Малого бізнесу зразок.

"Кравчучка", – хтось лукаво гляне,

А жінка по прилавку – грюк:

"Це – винахід мого Степана,

І ні до чого тут Кравчук!"

Вадим Скомаровский

В 2006 году в Славянске возле центрального рынка установили памятник кравчучке - мужчина тянет огромную сумку на коляске. Его автором является скульптор Дмитрий Иллюхин из Горловки.

Автор: Ирина Мамрыга Кравчучки стали неотъемлемым атрибутом дачников и представителей малого бизнеса. В 1990-х годах кравчучки изготавливали и в домашних условиях.

Сумка в клетку

Вместительная хозяйственная сумка на молнии. Изготавливают из полипропилена в различных размерах. Ее удобно брать собой в сложенном виде, ведь может поместиться в небольшую женскую сумочку.

Клетчатая сумка стала популярной в начале 1990-х среди частных торговцев - "челноков".

В ней можно перевозить объемные и тяжелые вещи, поскольку при большой вместимости она также отличается высокой прочностью. Также ее применяли студенты в качестве дорожной сумки.

"Все это вспоминается мне теперь, когда попиваю кельт и смотрю, как буря путешествует на юг: тучи, как бездомные псы, как узлы украинских баб, как сами бабы - тяжелые, терпеливы и определенные своего. Представляю себе, как они идут над моей Европой, окруженные облаками сумок в красно-синюю клетку, как перекатываются над границами, нагруженные ассортиментом необходимых вещей, как они выносливее плывут, как тучные галионы с надутыми парусами юбок, чтобы спуститься над рынком в Сучаве, над торгом в Загоне, над Стадионом Десятилетия в Варшаве", - писал Анджей Стасюк в книжке "Фадо".

В украинских селах клетчатую сумку также называю "рябая сумка". В интернете стал распространенным мем "Где моя рябая сумка?"

Однако еще в 1980-х сумка в клетку стала незаменимой вещью среди жителей Западной Африки. Когда ганийцам приказали уехать из Нигерии, сотни тысяч иммигрантов без документов спешно составляли в них свои вещи. Клетчатые сумки стали называть Ghana Must Go. Позже они стали символом миграции.

Автор: Ирина Мамрыга Клетчатая сумка стала популярной в начале 1990-х среди частник торговцев - «челноков».

Слинки или пружинка

Игрушка в виде пружины, которая может спускаться по лестнице.

В 1943 году ее случайно "изобрел" американский инженер-механик Ричард Томсон Джеймс, когда исследовал пружины для балансировки чувствительных приборов на кораблях. Название для игрушки придумала жена изобретателя Бетти. В 1945-м супруги взяли кредит на $500, и игрушка появилась на полках магазинов. Сначала ее изготавливали из шведской сине-черной стали, позже - с американской стали серебристого цвета.

В Украине пружинки стали популярными в середине 1990-х. Изготавливали из пластика, их окраска напоминало радугу. Игрушка считается одним из первых антистрессов. Обычно ее перекочевали из одной руки в другую. Некоторые дети, не зная, что с ней делать, придумывали свои варианты игры.

Автор: i-igrushki.ru В Украине пружинки стали популярными в середине 1990-х годов.

Йо-йо

Игрушка, которая состоит из двух одинаковых по размеру и весу дисков из пластика, дерева или металла, соединенных между собой осью, к которой привязан шнурок. Первая популярность йо-йо в США пришлась на 1920-й.

Считается, йо-йо является второй после кукол самой старой игрушкой. Первые йо-йо были изготовлены из глиняных дисков и найденные в Греции. Они датированы примерно 500 годом до нашей эры. Также сохранилась греческая ваза того же периода, изображающая мальчика, который играет с йо-йо. Из греческих текстов того же времени известно, что йо-йо изготовлялись из дерева, металла или окрашенной терракоты. Терракотовые йо-йо использовались для ритуального подношения богам в празднование достижения ребенком определенного возраста, тогда как другие служили для игры. Кроме Греции, родиной его называют Китай или Филиппины.

Игрушка переродилась в 1866-м. Изобретатели из США Джеймс Хейвен и Чарльз Геттранк получили патент на эту игрушку и назвали ее банделором. Массовое производство йо-йо началось в 1928 году на предприятии Yo-yo Manufacturing Company в Санта-Барбаре. Тогда изготавливали 300 тыс. экземпляров в день.

Автор: toyko.ua Массовое производство йо-йо началось в 1928 году на предприятии Yo-yo в Санта-Барбаре.

Видеомагнитофон

Первый в мире видеомагнитофон модели VRX-1000 был представлен американской фирмой Ampex 14 марта 1956 года. В СССР за видеомагнитофон отдавали минимум 2 тыс. руб. За такие же деньги можно было бы приобрести автомобиль.

В Украине бытовые видеомагнитофоны стали массово доступны только после "перестройки". Их называли "видик". Видеокассеты оставались достаточно дорогими. Поэтому видеолюбители обменивались между собой или собирались у кого дома, чтобы посмотреть переписанный несколько раз американский боевик.

Автор: fishki.net В Украине бытовые видеомагнитофоны стали массово доступны только после "перестройки".

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Спортивные костюмы и свитера Boys

С наступлением независимости импортные вещи переставали быть дефицитом, но позволить себе купить модную одежду мог не каждый. Популярные спортивные костюмы Adidas были атрибутом роскоши. Молодежь, которая не пожалела средства, носила его буквально повсюду - в университеты, на дискотеку, на работу. Девушки под спортивные костюмы часто надевали туфли на каблуках.

Еще одним элементом шика считался турецкий свитер Team Boys. От существенно отличался от советских вещей и имел интересный орнамент. В журналах мод печатали выкройки, чтобы можно было изготовить его самостоятельно. Такая вещь считалась унисекс, поэтому часто по очереди его носили братья и сестры из одной семьи.

Автор: bdzhola.com Популярные спортивные костюмы Adidas были атрибутом роскоши

Жевательные резинки

После распада Советского Союза на полках всех магазинов начали появляться жевательные резинки. Одна из первых - Turbo турецкой фирмы Kent Gida. Сначала она имела аромат персика, а позже и другие фруктовые вкусы. Детям особенно интересно было то, что в середине упаковки был вкладыш с изображением автомобилей и мотоциклов. Их коллекционировали, обменивались, с ними придумывали игры.

Еще одна турецкая жевательная резинка - BomBibom - также имела вкладыш с автомобилями различных марок. А среди девушек огромную популярность получила жвачка с романтическим названием Love is. Подростки собирали вкладыши с забавными картинками влюбленной пары и красивыми фразами. А вот в середине упаковки жевательной резинки "Элен и друзья" была уже наклейка с кадрами из легендарного французского телесериала.

Автор: geek-point.com.ua А среди девушек огромную популярность получила жвачка с романтическим названием Love is.





В СССР была плановая экономика, при которой стабильно работал только военно-промышленный комплекс. Продукция его использовалась для постоянного наращивания военной силы. При этом все остальные бытовые товары изготавливали в неадекватных - или слишком больших, или слишком малых - количествах, и часто плохого качества. В СРСР были длинные очереди людей за продуктами и бытовыми товарами в 1970-1980 годы. Подобные ситуации не редкость в то время, ведь хороших нужных товаров было мало, а желающих их приобрести - значительно больше.В СССР была плановая экономика, при которой стабильно работал только военно-промышленный комплекс. Продукция его использовалась для постоянного наращивания военной силы. При этом все остальные бытовые товары изготавливали в неадекватных - или слишком больших, или слишком малых - количествах, и часто плохого качества.