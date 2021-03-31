"Кость разрушается быстро" - молодой волонтерке на лечение за рубежом нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Майей Беридзе 27-летняя Майя Беридзе из Северодонецка Луганской имеет последнюю стадию коксартроза - остеоартроз обоих тазобедренных суставов. На операцию не хватает €30 тыс.

27-летняя Майя Беридзе из Северодонецка Луганской области имеет врожденную дисплазию обоих тазобедренных суставов. Перенесла 16 операций. У девушки недавно диагностировали последнюю стадию коксартроза - остеоартроз обоих тазобедренных суставов. Это заболевание приводит к разрушению тазобедренного сустава. На операцию не хватает €30 тыс.

"Операции начались с 11 лет. Всего было 16. Делали в Украине. Из-за допущенных врачами ошибок начался коксартроз - остеоартроз обоих тазобедренных суставов. Это приводит к разрушению тазобедренного сустава. Все это сложно исправить, но в Германии технологии позволяют это сделать. Они имеют большой опыт. Относятся к лечению достаточно ответственно. Устанавливают качественные протезы, которые изготавливают для каждого пациента или заказывают в Америке. Точность операции контролирует компьютерная программа. В немецкой клинике хорошая реабилитационная программа, что важно в моем случае", - рассказала Gazeta.ua Майя Беридзе.

Майя была участником и волонтером "Лаборатории толерантности" от ПРООН, волонтерила на службе поддержке Ассоциации организации людей с инвалидностью, собирала помощь для пострадавших от пожаров, искала дом для бездомных животных. Теперь в помощи нуждается сама.

"Мое состояние очень тяжелое. Болит так, что могу сходить лишь в магазин. Кость разрушается очень быстро. Надо срочно делать операцию. Это единственный способ избавиться от боли и сохранить активность. Часть суммы мы уже собрали. Осталось еще 30 тысяч евро. Для нашей семьи это не реально. Нас у родителей четверо. Я самая старшая из всех детей. Активная, не люблю сидеть на месте. Окончила 3 университета, знаю 5 языков. Была волонтером. Операция в Германии даст мне возможность снова помогать другим", - говорит Майя.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 6293 8077 9504 или Альфа-банка: 5355 5712 5420 3128 - Беридзе Майя Темуровна.

Для международных переводов: Beridze Maia.