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воскресенье, 15 ноября 2020 19:50

"Кошачьи домики наиболее популярны среди американцев"
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Юлия Косатая создает различные изделия из шерсти. Самые популярные-юрты для котов. Ежемесячно женщина продает до 4 домов
Фото: Юлия Косата
Юлия Косатая создает различные изделия из шерсти. Самые популярные-юрты для котов. Ежемесячно женщина продает до 4 домов
Юлия Косатая создает различные изделия из шерсти. Самые популярные-юрты для котов. Ежемесячно женщина продает до 4 домов
Юлия Косатая создает различные изделия из шерсти. Самые популярные-юрты для котов. Ежемесячно женщина продает до 4 домов
Юлия Косатая создает различные изделия из шерсти. Самые популярные-юрты для котов. Ежемесячно женщина продает до 4 домов

Юлия Косатая из Харькова делает шерстяные домики для котов. Работы продает заграницу. Стоят в среднем $200 - $250.

"Мое хобби началось с путешествия в Непал. Там увидела, как продавали разные изделия из шерсти. Мне они так понравились, что поставила цель научиться делать такие же. Сначала пошла на несколько мастер-классов, потом - занималась самостіно. Делала тапочки, игрушки, шапочки, валенки. А потом увидела по телевизору передачу о том, как в Казахстане делали юрты из шерсти. Большие поделки делать сложно но маленькие вполне. К тому же коты, которые в то время у нас жили, очень любили спать на всем из шерсти. Так появились домики для котов", - рассказывает Gazeta.ua Юлия.

Валяние не требует больших вложений. Достаточно купить деревянный рубль, иглу для валяния и шерсть. С сырьем есть проблемы. В Украине ее почти нет, поэтому женщине приходится заказывать за границей и ждать по несколько месяцев.

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Для продажи изделий зарегистрировалась на американском сайте изделий ручной работы. Поэтому юрты покупают преимущественно американцы. Но есть среди них и австралийцы, шведы и другие.

"Отправляю изделия Укрпочтой. Посылка идет около месяца и стоит $45. Дольше доставляют в Австралию. За пять лет во время карантина было больше всего проблем с доставкой. Сроки доставки очень удлинились. Одна посылка даже потерялась, поэтому чтобы избежать проблем, сделала еще один домик и отправила заказчику", - говорит Юлия.

На создание такого домика Юлия Косатая тратит от нескольких дней до недели. Себестоимость одного - $70.

"Сначала делаю шаблон домика. На него выкладываю несколько слоев шерсти, смачиваю ее мыльным раствором и втираю. Затем снимаю заготовку с шаблона. Поворачиваю в рулон и катаю рублем в разных направлениях. Затем разравниваю складки специальными деревянными утюжками для валяния. Рисунки наношу с помощью иглы для валяния", - рассказала мастерица.

Любимый дом среди покупателей — зеленый в форме каштана. Также Юлия проводит мастер - классы по изготовлению шерстяных картин. За 550 грн можно за два часа смастерить себе картинку.

Львовяне Анатолий и Оксана Кептнари готовят чоронслив и продают его через соцсети.

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