Коронавирус вернется. Назвали даты

В начале осени Украина может накрыть новая волна коронавируса. Фото: unsplash.com

Всплеск коронавируса может начаться осенью.

Потому что не успеем вакцинировать 70% населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет, рассказал Gazeta.ua иммунолог Федор Лапий.

"Украинцы уже сейчас не видят опасности и будут пренебрегать правилами профилактики. Может обостриться проблема с дефицитом шприцев. Особенно, если планируем выйти на 100-200 тысяч прививок в сутки. Потому что, например, для Pfizer нужны каждый раз два - для разведения и забора препарата. Кроме этого шприцы нужны и людям, которые лечатся от других болезней ", - заявил эксперт.

Нынешнее снижение уровня заболеваемости характерно для всей Северного полушария, сказал бывший руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

"Сейчас лето и у людей уменьшилось количество контактов в помещениях. Трудно спрогнозировать, как болезнь себя поведет дальше. Все будет зависеть от того, будем ли летом прятаться от солнца под кондиционерами с людьми, которые еще не контактировали с вирусом. И неизвестно, насколько ковид изменится. Или штамм из Индии распространяться напрямую или через туристов ", - рассказал Владимир Иванович.

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В сентябре-октябре начнется рост заболеваемости, прогнозирует.

"Люди вернутся из отпусков и активно начнут контактировать между собой, дети пойдут в школу. Активность болезни будет зависеть от количества вакцинированных людей. Для коллективного иммунитета надо чтобы с вирусом столкнулось 60-70 процентов украинцев. Первую дозу вакцины получили 1,1 миллиона человек. Переболели 2,2 миллиона. А есть более 37 миллионов граждан ", - добавил Курпита.

Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина.

Более 13 регионов имеют менее 50% эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования коронавируса по всей стране меньше 5%, сообщает пресс служба МОЗ.