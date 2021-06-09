В Украине обновили карантинные зоны

Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина.

Более 13 регионов имеют менее 50% эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент выявления инфицирования коронавирусом по всей стране менее 5%, сообщает пресс-служба Минздрава.

В зеленой зоне запрещено пребывание в общественных зданиях без маски или респиратора. Ограниченное количество участников массовых мероприятий - не более 1 лицо на 5 кв. м. Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешен только на местах для сидения. Работа кинотеатров разрешена при 50% заполнении.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1385 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 218 039 украинцев. Умерли 51 410 пациентов, из них 77 – за последние сутки. Выздоровели 2 108 684 человека, за последние сутки – 6962.