Коронавирус в Украине: в каких областях больше всего больных

За последние сутки в Украине обнаружили 2 533 новых больных на коронавирус. Из них детей - 153, медработников - 31.
Госпитализировали 1 701 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 182 521 украинцев. Умерли 49 368 пациентов, из них 89 - за последние сутки. Выздоровели 1 950 562 человека, за последние сутки - 8 937.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 73 случая;
Винницкая область - 68 случаев;
Волынская область - 74 случая;
Днепропетровская область - 453 случая;
Донецкая область - 182 случая;
Житомирская область - 75 случаев;
Закарпатская область - 21 случай;
Запорожская область - 73 случая;
Ивано-Франковская область - 67 случаев;
Киевская область - 178 случаев;
Кировоградская область - 26 случаев;
Луганская область - 43 случаев;
Львовская область - 67 случаев;
Николаевская область - 160 случаев;
Одесская область - 143 случая;
Полтавская область - 35 случаев;
Ровенская область - 101 случай;
Сумская область - 92 случая;
Тернопольская область - 63 случая;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 148 случаев;
Хмельницкая область - 46 случаев;
Черкасская область - 47 случаев;
Черновицкая область - 39 случаев;
Черниговская область - 71 случай.
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Ученые из Австралии изобрели новое лекарство против коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность в 99,9%. По словам ученых, испытания проводили на мышах. Эти лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.
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