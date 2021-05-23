Коронавирус в Украине: в каких областях больше всего больных

Коронавирус в Украине обнаружили почти в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2 533 новых больных на коронавирус. Из них детей - 153, медработников - 31.

Госпитализировали 1 701 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 182 521 украинцев. Умерли 49 368 пациентов, из них 89 - за последние сутки. Выздоровели 1 950 562 человека, за последние сутки - 8 937.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 73 случая;

Винницкая область - 68 случаев;

Волынская область - 74 случая;

Днепропетровская область - 453 случая;

Донецкая область - 182 случая;

Житомирская область - 75 случаев;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 73 случая;

Ивано-Франковская область - 67 случаев;

Киевская область - 178 случаев;

Кировоградская область - 26 случаев;

Луганская область - 43 случаев;

Львовская область - 67 случаев;

Николаевская область - 160 случаев;

Одесская область - 143 случая;

Полтавская область - 35 случаев;

Ровенская область - 101 случай;

Сумская область - 92 случая;

Тернопольская область - 63 случая;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 148 случаев;

Хмельницкая область - 46 случаев;

Черкасская область - 47 случаев;

Черновицкая область - 39 случаев;

Черниговская область - 71 случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Pfizer пообещал вакцины по сниженным ценам

Ученые из Австралии изобрели новое лекарство против коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность в 99,9%. По словам ученых, испытания проводили на мышах. Эти лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.