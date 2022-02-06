Коронавирус в Украине: на выходных больных стало меньше

Сообщили свежую статистику коронавируса в Украине. Фото: uanews

В Украине за прошлые сутки, 5 февраля, зафиксировали 27 851 новых случаев заболевания коронавирусом.

Госпитализировали 4219 человек, умерли 109 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"27 851 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 6 февраля 2022 года. В частности, заболели 2 597 детей и 431 медработник", - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 284 059 человек, поправилось – 3 676 068 человек, летальных исходов – 101 277.

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Расходы на украинскую медицину, обусловленные пандемией коронавируса, за два года достигли более 100 млрд грн. На этот год в госбюджете предусмотрено более 22 млрд. грн.