Коронавирус в Украине: какие области отметились худшими показателями

За последние сутки в Украине выявили 4 606 новых больных коронавирусом. Из них детей – 269, медработников – 108.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 179 988 украинцев. Умерли 49 279 пациентов, из них 178 – за последние сутки. Выздоровели 1 941 625 человек, за последние сутки – 12 586.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 298 случаев;
Винницкая область - 80 случаев;
Волынская область - 160 случаев;
Днепропетровская область - 438 случаев;
Донецкая область - 334 случая;
Житомирская область - 134 случая;
Закарпатская область - 105 случаев;
Запорожская область - 252 случая;
Ивано-Франковская область - 72 случая;
Киевская область - 303 случая;
Кировоградская область - 63 случая;
Луганская область - 58 случаев;
Львовская область - 344 случая;
Николаевская область - 192 случая;
Одесская область - 174 случая;
Полтавская область - 188 случаев;
Ровенская область - 201 случай;
Сумская область - 121 случай;
Тернопольская область - 98 случаев;
Харьковская область - 371 случай;
Херсонская область - 132 случая;
Хмельницкая область - 171 случай;
Черкасская область - 164 случая;
Черновицкая область - 64 случая;
Черниговская область - 89 случаев.
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Сертификаты о вакцинации в Евросоюзе введут с 1 июля. Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать Covid-паспорта. При разработке документов Киев тесно сотрудничал с Еврокомиссией. Ведется работа по нормативному оформлению договоренностей. Предварительно, процесс должен завершиться к концу июня.
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