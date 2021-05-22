Коронавирус в Украине: какие области отметились худшими показателями

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,1 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 4 606 новых больных коронавирусом. Из них детей – 269, медработников – 108.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 179 988 украинцев. Умерли 49 279 пациентов, из них 178 – за последние сутки. Выздоровели 1 941 625 человек, за последние сутки – 12 586.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 298 случаев;

Винницкая область - 80 случаев;

Волынская область - 160 случаев;

Днепропетровская область - 438 случаев;

Донецкая область - 334 случая;

Житомирская область - 134 случая;

Закарпатская область - 105 случаев;

Запорожская область - 252 случая;

Ивано-Франковская область - 72 случая;

Киевская область - 303 случая;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 58 случаев;

Львовская область - 344 случая;

Николаевская область - 192 случая;

Одесская область - 174 случая;

Полтавская область - 188 случаев;

Ровенская область - 201 случай;

Сумская область - 121 случай;

Тернопольская область - 98 случаев;

Харьковская область - 371 случай;

Херсонская область - 132 случая;

Хмельницкая область - 171 случай;

Черкасская область - 164 случая;

Черновицкая область - 64 случая;

Черниговская область - 89 случаев.

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Сертификаты о вакцинации в Евросоюзе введут с 1 июля. Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать Covid-паспорта. При разработке документов Киев тесно сотрудничал с Еврокомиссией. Ведется работа по нормативному оформлению договоренностей. Предварительно, процесс должен завершиться к концу июня.