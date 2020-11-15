Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях за последние сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 10 681 новых больных корнавирусом. Из них детей - 420, медработников - 391.
Всего, по состоянию на утро 15 ноября, имеем 535 857 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 9603 - летальные. За сутки умерли 95 пациентов.
Преодолели болезнь 241 444 пациента, из них за последние сутки - 2633, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
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Ситуация в областях:
г. Киев - 50620 случаев;
Винницкая область - 13 844 случая;
Волынская область - 18 676 случаев;
Днепропетровская область - 21222 случая;
Донецкая область - 16983 случая;
Житомирская область - 22 225 случаев;
Закарпатская область - 19 384 случая;
Запорожская область - 18 484 случая;
Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;
Киевская область - 24493 случая;
Кировоградская область - 3651 случай;
Луганская область - 5147 случаев;
Львовская область - 36 894 случая;
Николаевская область - 12 340 случаев;
Одесская область - 32782 случаи;
Полтавская область - 14 966 случаев;
Ровенская область - 24 969 случаев;
Сумская область - 17 859 случаев;
Тернопольская область - 23 555 случаев;
Харьковская область - 47 599 случаев;
Херсонская область - 6967 случаев;
Хмельницкая область - 22 879 случаев;
Черкасская область - 12 996 случаев;
Черновицкая область - 27 917 случаев;
Черниговская область - 11 419 случаев.
Кабинет министров Украины принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине. По предложению Министерства здравоохранения на всей территории Украины будет действовать общий карантин вместо адаптивного.
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