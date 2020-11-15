Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 535 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 10 681 новых больных корнавирусом. Из них детей - 420, медработников - 391.

Всего, по состоянию на утро 15 ноября, имеем 535 857 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 9603 - летальные. За сутки умерли 95 пациентов.

Преодолели болезнь 241 444 пациента, из них за последние сутки - 2633, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 50620 случаев;

Винницкая область - 13 844 случая;

Волынская область - 18 676 случаев;

Днепропетровская область - 21222 случая;

Донецкая область - 16983 случая;

Житомирская область - 22 225 случаев;

Закарпатская область - 19 384 случая;

Запорожская область - 18 484 случая;

Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;

Киевская область - 24493 случая;

Кировоградская область - 3651 случай;

Луганская область - 5147 случаев;

Львовская область - 36 894 случая;

Николаевская область - 12 340 случаев;

Одесская область - 32782 случаи;

Полтавская область - 14 966 случаев;

Ровенская область - 24 969 случаев;

Сумская область - 17 859 случаев;

Тернопольская область - 23 555 случаев;

Харьковская область - 47 599 случаев;

Херсонская область - 6967 случаев;

Хмельницкая область - 22 879 случаев;

Черкасская область - 12 996 случаев;

Черновицкая область - 27 917 случаев;

Черниговская область - 11 419 случаев.

Кабинет министров Украины принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине. По предложению Министерства здравоохранения на всей территории Украины будет действовать общий карантин вместо адаптивного.