Коронавирус в Украине: где наихудшие показатели

За последние сутки в Украине обнаружили 1785 новых больных коронавирусом. Из них детей – 77, медработников – 73.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 219 824 украинца. Умерли 51 507 пациентов, из них 97 – за последние сутки. Выздоровели 2 115 197 человек, за последние сутки – 6513, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 216 случаев;
Винницкая область - 54 случая;
Волынская область - 63 случая;
Днепропетровская область - 119 случаев;
Донецкая область - 63 случая;
Житомирская область - 68 случаев;
Закарпатская область - 26 случаев;
Запорожская область - 33 случая;
Ивано-Франковская область - 44 случая;
Киевская область - 102 случая;
Кировоградская область - 17 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Львовская область - 128 случаев;
Николаевская область - 53 случая;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 75 случаев;
Ровенская область - 88 случаев;
Сумская область - 63 случая;
Тернопольская область - 42 случая;
Харьковская область - 128 случаев;
Херсонская область - 67 случаев;
Хмельницкая область - 59 случаев;
Черкасская область - 70 случаев;
Черновицкая область - 27 случаев;
Черниговская область - 90 случаев.
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Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Улучшение ситуации с Covid-19 в стране может обеспечить украинцам свободные поездки в Европейский Союз уже этим летом.
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