Коронавирус в Украине: где наихудшие показатели

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1785 новых больных коронавирусом. Из них детей – 77, медработников – 73.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 219 824 украинца. Умерли 51 507 пациентов, из них 97 – за последние сутки. Выздоровели 2 115 197 человек, за последние сутки – 6513, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 216 случаев;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 63 случая;

Днепропетровская область - 119 случаев;

Донецкая область - 63 случая;

Житомирская область - 68 случаев;

Закарпатская область - 26 случаев;

Запорожская область - 33 случая;

Ивано-Франковская область - 44 случая;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 128 случаев;

Николаевская область - 53 случая;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 75 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 63 случая;

Тернопольская область - 42 случая;

Харьковская область - 128 случаев;

Херсонская область - 67 случаев;

Хмельницкая область - 59 случаев;

Черкасская область - 70 случаев;

Черновицкая область - 27 случаев;

Черниговская область - 90 случаев.

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Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Улучшение ситуации с Covid-19 в стране может обеспечить украинцам свободные поездки в Европейский Союз уже этим летом.