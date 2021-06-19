Коронавирус в Украине: где больше всего больных

Автор: facebook.com Коронавирус в Украине обнаружили более чем у 2,2 млн. пациентов

За последние сутки в Украине обнаружили 852 новых больных коронавирусом. Из них детей - 23, медработников - 41.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 229 044 украинца. Умерли 51 992 пациента, из них 40 - за последние сутки. Выздоровели 2 150 708 человек, за последние сутки - 2736, сообщает Минздрав.

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Лаборатории осуществили 49 630 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 26463, ИФА - 8 608. Также сделали 14 559 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,6 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 202 случая;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 32 случая;

Днепропетровская область - 44 случая;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 42 случая;

Ивано-Франковская область - 11 случаев;

Киевская область - 41 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 9 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Николаевская область - 44 случая;

Одесская область - 33 случая;

Полтавская область - 21 случай;

Ровенская область - 21 случай;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 26 случаев;

Черновицкая область - 24 случая;

Черниговская область - 10 случаев.

По количеству новых случаев коронавируса Украина находится на 49 месте в мире и на седьмом среди стран Европы. По суточной смертности от Covid-19 Украина на 27 месте в мире и четвертая в Европе.