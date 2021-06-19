Коронавирус в Украине: где больше всего больных

За последние сутки в Украине обнаружили 852 новых больных коронавирусом. Из них детей - 23, медработников - 41.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 229 044 украинца. Умерли 51 992 пациента, из них 40 - за последние сутки. Выздоровели 2 150 708 человек, за последние сутки - 2736, сообщает Минздрав.
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Лаборатории осуществили 49 630 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 26463, ИФА - 8 608. Также сделали 14 559 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,6 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 202 случая;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 32 случая;
Днепропетровская область - 44 случая;
Донецкая область - 23 случая;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 15 случаев;
Запорожская область - 42 случая;
Ивано-Франковская область - 11 случаев;
Киевская область - 41 случай;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 9 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Николаевская область - 44 случая;
Одесская область - 33 случая;
Полтавская область - 21 случай;
Ровенская область - 21 случай;
Сумская область - 19 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 63 случая;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 32 случая;
Черкасская область - 26 случаев;
Черновицкая область - 24 случая;
Черниговская область - 10 случаев.
По количеству новых случаев коронавируса Украина находится на 49 месте в мире и на седьмом среди стран Европы.
По суточной смертности от Covid-19 Украина на 27 месте в мире и четвертая в Европе.
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