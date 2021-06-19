Коронавирус в Украине: где больше всего больных

 
Ексклюзивы
1/5
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 1026
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2259
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
Просмотров: 216
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 162
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 810
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 819
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1305
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 612
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
18
5
11
10
&quot;С днем ​​рождения, Катя&quot; - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Людям - по пояс, а машинам - по самые окна: Днепр ушел под воду
Людям - по пояс, а машинам - по самые окна: Днепр ушел под воду
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Видео
Все видео
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 576
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 603
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1305
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 702
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3672
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
Просмотров: 135
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
суббота, 19 июня 2021 09:30

Коронавирус в Украине: где больше всего больных

  Комментировать
Автор: facebook.com
  Коронавирус в Украине обнаружили более чем у 2,2 млн. пациентов
Коронавирус в Украине обнаружили более чем у 2,2 млн. пациентов

За последние сутки в Украине обнаружили 852 новых больных коронавирусом. Из них детей - 23, медработников - 41.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 229 044 украинца. Умерли 51 992 пациента, из них 40 - за последние сутки. Выздоровели 2 150 708 человек, за последние сутки - 2736, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертность в Украине выросла почти на 50%

Лаборатории осуществили 49 630 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 26463, ИФА - 8 608. Также сделали 14 559 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,6 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 202 случая;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 32 случая;

Днепропетровская область - 44 случая;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 42 случая;

Ивано-Франковская область - 11 случаев;

Киевская область - 41 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 9 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Николаевская область - 44 случая;

Одесская область - 33 случая;

Полтавская область - 21 случай;

Ровенская область - 21 случай;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 26 случаев;

Черновицкая область - 24 случая;

Черниговская область - 10 случаев.

По количеству новых случаев коронавируса Украина находится на 49 месте в мире и на седьмом среди стран Европы.

По суточной смертности от Covid-19 Украина на 27 месте в мире и четвертая в Европе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: где больше всего больных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч

Самое читаемое
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6777
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 5904
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 4158
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка 32 Просмотров: 3762
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
10
 Просмотров: 3249
Общество
Какая погода ожидает украинцев на выходных
Какая погода ожидает украинцев на выходных
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
 Просмотров: 63
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
 Просмотров: 747
Приметы 19 июня: где сегодня опасно пить алкоголь
Приметы 19 июня: где сегодня опасно пить алкоголь Просмотров: 558
Как предотвратить язву и близорукости - медицинский гороскоп на 19 июня
Как предотвратить язву и близорукости - медицинский гороскоп на 19 июня
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
32
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
8
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
6
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
4
СНБО взялся за разработчиков вируса Petya
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
Голосов: 56491
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть