Коронавирус в Украине: еще в трех регионах запретили смягчать карантин

В Житомирской, Ровенской и Черновицкой областях существенно ухудшилась ситуация с коронавируса. Фото: Reuters

По состоянию на 25 июля к ослаблению карантина в Украине не готовы девять областей.

В обновленный список включилище три области - Житомирскую, Ровенскую и Черновицкую области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 25 июля.

По данным ведомства, не готовы к смягчению карантина:

Винницкая область (динамика 32,67%);

Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%);

Житомирская область (динамика 51,84%);

Закарпатская область (загруженность коек 64,23%);

Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%);

Львовская область (выявление 11,51%);

Ровенская область (выявление 11,56%);

Тернопольская область (динамика 88,90%);

Черновицкая область (динамика 34,23%).

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Стоит отметить, что для ослабления карантина регионы должны отвечать четырем критериям: - загруженности мест в больницах не более 50%; - проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 000 населения; - процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%; - динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

По состоянию на утро субботы, 25 июля 2020, в Украине выявлено 1106 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса.