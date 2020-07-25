Коронавирус в Украине: еще в трех регионах запретили смягчать карантин

По состоянию на 25 июля к ослаблению карантина в Украине не готовы девять областей.
В обновленный список включилище три области - Житомирскую, Ровенскую и Черновицкую области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 25 июля.
По данным ведомства, не готовы к смягчению карантина:
Винницкая область (динамика 32,67%);
Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%);
Житомирская область (динамика 51,84%);
Закарпатская область (загруженность коек 64,23%);
Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%);
Львовская область (выявление 11,51%);
Ровенская область (выявление 11,56%);
Тернопольская область (динамика 88,90%);
Черновицкая область (динамика 34,23%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нужно ли делать ПЦР-тест, чтобы навестить родных и близких в больницах
Стоит отметить, что для ослабления карантина регионы должны отвечать четырем критериям: - загруженности мест в больницах не более 50%; - проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 000 населения; - процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%; - динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
По состоянию на утро субботы, 25 июля 2020, в Украине выявлено 1106 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса.
Комментарии