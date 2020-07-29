Коронавирус в Ривненской области: в сутки Covid-19 подтвердили у 32 человек

С начала вспышки в Ровенской области кронавирус подхватили 5837 человек. Фото: REUTERS

Вечером вторника, 28 июля, в Ровенской области наличие нового типа коронавируса Covid-19 подтвердили в еще 32 человек.

Пациентам от двух месяцев до 81 года, сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

В то же время, в течение суток от новой болезни на Ровенщине вылечился еще 21 пациент. "В работе остаются 510 образцов, - добавил чиновник. - за сутки сделано 480 ПЦР (методом полимеразной цепной реакции - ред.) И 993 ИФА (методом иммуно-ферментного анализа - ред.) исследований".

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С начала вспышки в Ровенской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 5837 человек. В частности, 92 инфицированных умерли от осложнений заболевания, тогда как еще 4489 пациентов уже выздоровели.

23 июля вспышку Covid-19 зафиксировали в областной психиатрической больнице, расположенной в городе Острог Ровенской области: болезнь подхватили сразу 10 пациентов и двое медработников.