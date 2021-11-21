Коронавирус убил еще 377 украинцев

В Украине за прошлые сутки, 20 ноября, обнаружили 10 635 новых больных коронавирусом.
Умерли от Covid-19 за прошлые сутки 377 украинцев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди больных 894 ребенка, также заболели 99 медработников. Было госпитализировано 4048 человек, выздоровело 14450 человек.
"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях", - говорится в сообщении.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 559 случаев;
Винницкая область – 499 случаев;
Волынская область – 302 случая;
Днепропетровская область – 1242 случая;
Донецкая область – 416 случаев;
Житомирская область – 452 случая;
Закарпатская область – 289 случаев;
Запорожская область – 653 случая;
Ивано-Франковская область – 543 случая;
Киевская область – 519 случаев;
Кировоградская область – 196 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Львовская область – 288 случаев;
Николаевская область – 693 случая;
Одесская область – 655 случаев;
Полтавская область – 361 случай;
Ровенская область – 279 случаев;
Сумская область – 451 случай;
Тернопольская область – 297 случаев;
Харьковская область – 284 случая;
Херсонская область – 191 случай;
Хмельницкая область – 598 случаев;
Черкасская область – 260 случаев;
Черновицкая область – 158 случаев;
Черниговская область – 408 случаев.
В Украине от работы отстранено более 3,4 тыс. невакцинированных учителей. Сейчас 67,1 тыс. работников заведений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования не имеют ни одной прививки от Covid.
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