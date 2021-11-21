Коронавирус убил еще 377 украинцев

В Украине за сутки обнаружили почти 11 тыс. новых больных коронавирусом. Фото: УП

В Украине за прошлые сутки, 20 ноября, обнаружили 10 635 новых больных коронавирусом.

Умерли от Covid-19 за прошлые сутки 377 украинцев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди больных 894 ребенка, также заболели 99 медработников. Было госпитализировано 4048 человек, выздоровело 14450 человек.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях", - говорится в сообщении.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 559 случаев;

Винницкая область – 499 случаев;

Волынская область – 302 случая;

Днепропетровская область – 1242 случая;

Донецкая область – 416 случаев;

Житомирская область – 452 случая;

Закарпатская область – 289 случаев;

Запорожская область – 653 случая;

Ивано-Франковская область – 543 случая;

Киевская область – 519 случаев;

Кировоградская область – 196 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 693 случая;

Одесская область – 655 случаев;

Полтавская область – 361 случай;

Ровенская область – 279 случаев;

Сумская область – 451 случай;

Тернопольская область – 297 случаев;

Харьковская область – 284 случая;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 598 случаев;

Черкасская область – 260 случаев;

Черновицкая область – 158 случаев;

Черниговская область – 408 случаев.

В Украине от работы отстранено более 3,4 тыс. невакцинированных учителей. Сейчас 67,1 тыс. работников заведений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования не имеют ни одной прививки от Covid.