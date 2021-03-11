Коронавирус свирепствует: как за сутки изменилась ситуация в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 9084 новых больных коронавирусом. Из них детей - 442, медработников - 348. В больницу попали 4250 человек.
Киев на 1-й позиции по количеству заражений за сутки. Здесь насчитали 853 новых случая инфицирования. Далее следуют Винницкая - 659, Львовская - 600, Одесская - 588 и Черновицкая - 587 - области.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 425 522 украинца. Такие данные по состоянию на утро 11 марта сообщает Минздрав.
Умерли 27 685 пациентов, из них 262 за последние сутки. Выздоровели - 1 210 246, за последние сутки 5330.
Количество заболеваний в областях за сутки:
город Киев - 853 случая;
Винницкая область - 659 случаев;
Волынская область - 171 случай;
Днепропетровская область - 339 случаев;
Донецкая область - 276 случаев;
Житомирская область - 384 случая;
Закарпатская область - 463 случая;
Запорожская область - 249 случаев;
Ивано-Франковская область - 533 случая;
Киевская область - 510 случаев;
Кировоградская область - 68 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 600 случаев;
Николаевская область - 143 случая;
Одесская область - 588 случаев;
Полтавская область - 358 случаев;
Ровенская область - 267 случаев;
Сумская область - 185 случаев;
Тернопольская область - 355 случаев;
Харьковская область - 558 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 507 случаев;
Черкасская область - 254 случая;
Черновицкая область - 587 случаев;
Черниговская область - 66 случаев.
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