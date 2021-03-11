Коронавирус свирепствует: как за сутки изменилась ситуация в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 9084 новых больных коронавирусом. Из них детей - 442, медработников - 348. В больницу попали 4250 человек.

Киев на 1-й позиции по количеству заражений за сутки. Здесь насчитали 853 новых случая инфицирования. Далее следуют Винницкая - 659, Львовская - 600, Одесская - 588 и Черновицкая - 587 - области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 425 522 украинца. Такие данные по состоянию на утро 11 марта сообщает Минздрав.

Умерли 27 685 пациентов, из них 262 за последние сутки. Выздоровели - 1 210 246, за последние сутки 5330.

Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 853 случая;

Винницкая область - 659 случаев;

Волынская область - 171 случай;

Днепропетровская область - 339 случаев;

Донецкая область - 276 случаев;

Житомирская область - 384 случая;

Закарпатская область - 463 случая;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 533 случая;

Киевская область - 510 случаев;

Кировоградская область - 68 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 600 случаев;

Николаевская область - 143 случая;

Одесская область - 588 случаев;

Полтавская область - 358 случаев;

Ровенская область - 267 случаев;

Сумская область - 185 случаев;

Тернопольская область - 355 случаев;

Харьковская область - 558 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 507 случаев;

Черкасская область - 254 случая;

Черновицкая область - 587 случаев;

Черниговская область - 66 случаев.

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