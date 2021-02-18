Коронавирус пошел вверх: названы области с наихудшей ситуацией

За последние сутки в Украине обнаружили 6237 новых больных коронавирусом. Это на 1951 больше, чем за прошлые сутки. Из них детей - 413, медработников - 276.
Всего по состоянию на утро 18 февраля имеем 1 287 141 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 24 852 летальных. 163 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 134 120 пациентов, из них за последние сутки - 5225, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 799, Винницкой - 514 областях, Киеве - 513, Закарпатской - 500 и Житомирской - 438 областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 513 случаев;
Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 163 случая;
Днепропетровская область - 205 случаев;
Донецкая область - 171 случай;
Житомирская область - 438 случаев;
Закарпатская область - 500 случаев;
Запорожская область - 88 случаев;
Ивано-Франковская область - 799 случаев;
Киевская область - 231 случай;
Кировоградская область - 31 случай;
Луганская область - 34 случая;
Львовская область - 300 случаев;
Николаевская область - 119 случаев;
Одесская область - 201 случай;
Полтавская область - 156 случаев;
Ровенская область -167 случаев;
Сумская область - 194 случая;
Тернопольская область - 215 случаев;
Харьковская область - 289 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 140 случаев;
Черновицкая область - 436 случаев;
Черниговская область - 87 случаев.
Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.
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