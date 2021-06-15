Коронавирус наседает на столицу. Что с другими регионами

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1014 новых больных коронавирусом. Из них детей - 43, медработников - 51.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 224 992 украинца. Умерли 51 769 пациентов, из них 77 – за последние сутки. Выздоровели 2 136 176 человек, за последние сутки - 5511, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 54 732 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР - 32 313, ИФА – 10 428. Также сделали 11 991 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,5 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 243 случая;

Винницкая область - 17 случаев;

Волынская область - 15 случаев;

Днепропетровская область - 82 случая;

Донецкая область - 61 случай;

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 16 случаев;

Запорожская область - 52 случая;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 51 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 24 случая;

Львовская область - 34 случая;

Николаевская область - 45 случаев;

Одесская область - 48 случаев;

Полтавская область - 38 случаев;

Ровенская область - 29 случаев;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 12 случаев;

Харьковская область - 60 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 60 случаев;

Черкасская область - 44 случая;

Черновицкая область - 19 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Быстрее передается и тяжелее переносится: новый Covid-штамм может стать доминирующим в мире

Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Среди стран мира занимает 48 место по количеству новых инфицирований, а среди стран Европы - восьмую позицию.