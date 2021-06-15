Коронавирус наседает на столицу. Что с другими регионами

За последние сутки в Украине обнаружили 1014 новых больных коронавирусом. Из них детей - 43, медработников - 51.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 224 992 украинца. Умерли 51 769 пациентов, из них 77 – за последние сутки. Выздоровели 2 136 176 человек, за последние сутки - 5511, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 54 732 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР - 32 313, ИФА – 10 428. Также сделали 11 991 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,5 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 243 случая;
Винницкая область - 17 случаев;
Волынская область - 15 случаев;
Днепропетровская область - 82 случая;
Донецкая область - 61 случай;
Житомирская область - 9 случаев;
Закарпатская область - 16 случаев;
Запорожская область - 52 случая;
Ивано-Франковская область - 9 случаев;
Киевская область - 51 случай;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Львовская область - 34 случая;
Николаевская область - 45 случаев;
Одесская область - 48 случаев;
Полтавская область - 38 случаев;
Ровенская область - 29 случаев;
Сумская область - 19 случаев;
Тернопольская область - 12 случаев;
Харьковская область - 60 случаев;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 60 случаев;
Черкасская область - 44 случая;
Черновицкая область - 19 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Быстрее передается и тяжелее переносится: новый Covid-штамм может стать доминирующим в мире
Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Среди стран мира занимает 48 место по количеству новых инфицирований, а среди стран Европы - восьмую позицию.
Комментарии