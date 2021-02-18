Коронавирус на Прикарпатье: новое отделения больные заполнили за несколько часов

Врачи говорят, что коронавирусом стали чаще заражаться молодые люди. Фото: pixabay

На Прикарпатье, где ситуация с коронавирусом напряженная, 17 февраля перепрофилировали для больных отделения Ивано-Франковской областной клинической больницы.

За несколько часов оно почти полностью заполнилось пациентами, сообщили в пресс-службе больницы.

Больных лечат на территории ожогового, эндокринологического, а также отделений нефрологии, анестезиологии и интенсивной терапии, аллергологии и пульмонологии. Врачи говорят, что коронавирусом стали чаще заражаться молодые люди. Также, по их словам, значительно больше больных, которым необходим кислород.

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"Работаем в большом напряжении. Сегодня гораздо больше кислородозависемих. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас в каждом из отделений более половины таких пациентов. Кроме того, вирус помолодел, а отсутствие клинических признаков не означает, что в организме нет вирусной инфекции. Симптомов никаких, а легкие поражаются. При этом легочная ткань не так быстро восстанавливается, есть риск развития тромбозов, инсультов, инфарктов", - рассказала пульмонолог Галина Смачило.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 799 новых случаев инфекции, 10 пациентов умерли. С начала пандемии в области уже 57 299 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и 1077 летальных случаев.

За последние сутки в Украине обнаружили 6237 новых больных коронавирусом. Это на 1951 больше, чем за прошлые сутки. Из них детей - 413, медработников - 276. Всего по состоянию на утро 18 февраля имеем 1 287 141 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 24 852 летальных. 163 пациента умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 1 134 120 пациентов, из них за последние сутки - 5225.