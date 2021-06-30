Коронавирус больше всего бьет по Киеву. Что с другими регионами

За последние сутки в Украине выявили 633 новых больных коронавирусом. Из них детей – 31, медработников – 19.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 235 096 украинцев. Умерли 52 340 пациентов, из них 40 – за последние сутки. Выздоровели 2 166 668 человек, за последние сутки – 2294, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 45 794 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 22 511, ИФА – 9581. Также сделали 13 702 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,8 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 225 случаев;
Винницкая область - 8 случаев;
Волынская область - 15 случаев;
Днепропетровская область - 11 случаев;
Донецкая область - 48 случаев;
Житомирская область - 8 случаев;
Закарпатская область - 9 случаев;
Запорожская область - 16 случаев;
Ивано-Франковская область - 5 случаев;
Киевская область - 26 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 32 случая;
Львовская область - 30 случаев;
Николаевская область - 4 случая;
Одесская область - 27 случаев;
Полтавская область - 26 случаев;
Ровенская область - 18 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 1 случай;
Харьковская область - 34 случая;
Херсонская область - 12 случаев;
Хмельницкая область - 9 случаев;
Черкасская область - 30 случаев;
Черновицкая область - 3 случая;
Черниговская область - 14 случаев.
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На Кипре с 1 июля не будут требовать отрицательный результат Covid-теста от привитых украинских путешественников. Однако признавать будут не все вакцины, которые используют в Украине. В частности, Кипр не признает вакцину СoronaVac, а позиция относительно препарата Covishield требует уточнения.
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