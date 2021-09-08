Коронавирус атакует Украину: умерли 60 пациентов

За последние сутки в Украине обнаружили 2772 новых больных коронавирусом. Из них детей – 254, медработников – 46.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 303 276 человек. Умерли 54 114 пациентов, из них 60 – за последние сутки. Выздоровели 2 216 017 человек, за последние сутки – 1411, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 67 391 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 28 990, ИФА – 8 110. Также сделали 30 291 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 348 случаев;
Винницкая область - 64 случая;
Волынская область - 73 случая;
Днепропетровская область - 131 случай;
Донецкая область - 120 случаев;
Житомирская область - 73 случая;
Закарпатская область - 13 случаев;
Запорожская область - 178 случаев;
Ивано-Франковская область - 70 случаев;
Киевская область - 87 случаев;
Кировоградская область - 19 случаев;
Луганская область - 123 случая;
Львовская область - 157 случаев;
Николаевская область - 52 случая;
Одесская область - 152 случая;
Полтавская область - 68 случаев;
Ровенская область - 143 случая;
Сумская область - 43 случая;
Тернопольская область - 89 случаев;
Харьковская область - 248 случаев;
Херсонская область - 124 случая;
Хмельницкая область - 104 случая;
Черкасская область - 76 случаев;
Черновицкая область - 197 случаев;
Черниговская область - 20 случаев.
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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.
В трех областях усилить адаптивный карантин могут уже в сентябре. Нет проблем с вакциной, но есть проблема с нежеланием людей делать прививки.
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