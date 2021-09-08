Коронавирус атакует Украину: умерли 60 пациентов

Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2772 новых больных коронавирусом. Из них детей – 254, медработников – 46.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 303 276 человек. Умерли 54 114 пациентов, из них 60 – за последние сутки. Выздоровели 2 216 017 человек, за последние сутки – 1411, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 67 391 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 28 990, ИФА – 8 110. Также сделали 30 291 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 348 случаев;

Винницкая область - 64 случая;

Волынская область - 73 случая;

Днепропетровская область - 131 случай;

Донецкая область - 120 случаев;

Житомирская область - 73 случая;

Закарпатская область - 13 случаев;

Запорожская область - 178 случаев;

Ивано-Франковская область - 70 случаев;

Киевская область - 87 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 123 случая;

Львовская область - 157 случаев;

Николаевская область - 52 случая;

Одесская область - 152 случая;

Полтавская область - 68 случаев;

Ровенская область - 143 случая;

Сумская область - 43 случая;

Тернопольская область - 89 случаев;

Харьковская область - 248 случаев;

Херсонская область - 124 случая;

Хмельницкая область - 104 случая;

Черкасская область - 76 случаев;

Черновицкая область - 197 случаев;

Черниговская область - 20 случаев.

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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. В трех областях усилить адаптивный карантин могут уже в сентябре. Нет проблем с вакциной, но есть проблема с нежеланием людей делать прививки.