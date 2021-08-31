Коронавирус атакует Украину: обновленная статистика

Всего в Украине провели более 11,9 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1 356 новых больных коронавирусом. Из них детей – 75, медработников – 31.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 286 296 человек. Умерли 53 789 пациентов, из них 51 – за последние сутки. Выздоровели 2 207 940 человек, за последние сутки – 1 257, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 46 014 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 21 236, ИФА – 7 031. Также сделали 17 747 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,9 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 204 случая;

Винницкая область - 29 случаев;

Волынская область - 18 случаев;

Днепропетровская область - 59 случаев;

Донецкая область - 59 случаев;

Житомирская область - 25 случаев;

Закарпатская область - 12 случаев;

Запорожская область - 80 случаев;

Ивано-Франковская область - 31 случай;

Киевская область - 28 случаев;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 106 случаев;

Львовская область - 51 случай;

Николаевская область - 16 случаев;

Одесская область - 127 случаев;

Полтавская область - 59 случаев;

Ровенская область - 40 случаев;

Сумская область - 25 случаев;

Тернопольская область - 20 случаев;

Харьковская область - 144 случая;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 50 случаев;

Черкасская область - 28 случаев;

Черновицкая область - 87 случаев;

Черниговская область - 19 случаев.

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В случае ухудшения эпидситуации в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей. Согласно условиям адаптивного карантина, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше за зеленый, то в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%.