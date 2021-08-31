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вторник, 31 августа 2021 08:35

Коронавирус атакует Украину: обновленная статистика

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Коронавирус атакует Украину: обновленная статистика
Всего в Украине провели более 11,9 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1 356 новых больных коронавирусом. Из них детей – 75, медработников – 31.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 286 296 человек. Умерли 53 789 пациентов, из них 51 – за последние сутки. Выздоровели 2 207 940 человек, за последние сутки – 1 257, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 46 014 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 21 236, ИФА – 7 031. Также сделали 17 747 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,9 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 204 случая;
Винницкая область - 29 случаев;
Волынская область - 18 случаев;
Днепропетровская область - 59 случаев;
Донецкая область - 59 случаев;
Житомирская область - 25 случаев;
Закарпатская область - 12 случаев;
Запорожская область - 80 случаев;
Ивано-Франковская область - 31 случай;
Киевская область - 28 случаев;
Кировоградская область - 13 случаев;
Луганская область - 106 случаев;
Львовская область - 51 случай;
Николаевская область - 16 случаев;
Одесская область - 127 случаев;
Полтавская область - 59 случаев;
Ровенская область - 40 случаев;
Сумская область - 25 случаев;
Тернопольская область - 20 случаев;
Харьковская область - 144 случая;
Херсонская область - 26 случаев;
Хмельницкая область - 50 случаев;
Черкасская область - 28 случаев;
Черновицкая область - 87 случаев;
Черниговская область - 19 случаев.

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В случае ухудшения эпидситуации в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.

Согласно условиям адаптивного карантина, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше за зеленый, то в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%.

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Дата
31
августа

Название столичного института меняли восемь раз

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