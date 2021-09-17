Коронавирус атакует с новой силой. Количество больных резко увеличилось

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 338 164 человека. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 6624 новых больных коронавирусом. Это самое большое за последние месяцы. Из них детей – 677, медработников – 105.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 338 164 человека. Умерли 54 750 пациентов, из них 99 – за последние сутки. Выздоровели 2 228 543 человека, за последние сутки – 1 914, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 426 случаев;

Винницкая область - 155 случаев;

Волынская область - 169 случаев;

Днепропетровская область - 426 случаев;

Донецкая область - 364 случая;

Житомирская область - 196 случаев;

Закарпатская область - 46 случаев;

Запорожская область - 238 случаев;

Ивано-Франковская область - 156 случаев;

Киевская область - 257 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 273 случая;

Львовская область - 644 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 530 случаев;

Полтавская область - 133 случая;

Ровенская область - 207 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 247 случаев;

Харьковская область - 649 случаев;

Херсонская область - 200 случаев;

Хмельницкая область - 307 случаев;

Черкасская область - 209 случаев;

Черновицкая область - 345 случаев;

Черниговская область - 125 случаев.

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Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений даже при условии снижения благосостояния для большинства людей. В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.