Коронавирус атакует с новой силой. Количество больных резко увеличилось

За последние сутки в Украине обнаружили 6624 новых больных коронавирусом. Это самое большое за последние месяцы. Из них детей – 677, медработников – 105.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 338 164 человека. Умерли 54 750 пациентов, из них 99 – за последние сутки. Выздоровели 2 228 543 человека, за последние сутки – 1 914, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 426 случаев;
Винницкая область - 155 случаев;
Волынская область - 169 случаев;
Днепропетровская область - 426 случаев;
Донецкая область - 364 случая;
Житомирская область - 196 случаев;
Закарпатская область - 46 случаев;
Запорожская область - 238 случаев;
Ивано-Франковская область - 156 случаев;
Киевская область - 257 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 273 случая;
Львовская область - 644 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 530 случаев;
Полтавская область - 133 случая;
Ровенская область - 207 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 247 случаев;
Харьковская область - 649 случаев;
Херсонская область - 200 случаев;
Хмельницкая область - 307 случаев;
Черкасская область - 209 случаев;
Черновицкая область - 345 случаев;
Черниговская область - 125 случаев.
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Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений даже при условии снижения благосостояния для большинства людей. В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.
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