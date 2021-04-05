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понедельник, 05 апреля 2021 17:02

Контрастный душ и гимнастика для суставов - как улучшить самочувствие

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Контрастный душ и гимнастика для суставов - как улучшить самочувствие
Промывайте почки. Ешьте больше овощей и зелени. Фото: pixabay.com

5 апреля новая диета порадует результатом. Вы легко вернетесь в форму. Стройная фигура улучшит настроение и самочувствие. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неделя будет способствовать оздоровлению, - говорит астролог. - В понедельник утром примите контрастный душ. Начните курс оздоровительных процедур. Могут появиться угри. Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к косметологу. Улучшить самочувствие поможет гимнастика для суставов. Отложите начало инъекций и прием новых фармпрепаратов. Промывайте почки. Ешьте больше овощей и зелени".

Овен

Будут беспокоить болезни позвоночника. Ложитесь спать на удобной постели. Носите корсет. Здоровым людям следует заняться укреплением мышц спины.

Телец

Для сохранения хорошего самочувствия делайте утром интенсивную гимнастику. Работайте в хорошо проветренном помещении.

Близнецы

Волосы становятся ломкими и тусклыми. Не сушите их под горячим феном. Пользуйтесь бальзамами и масками.

Рак

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Могут возникать спазматические боли внизу живота. Имейте обезболивающее.

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Лев

Становится более хрупкой зубная эмаль. Будет прогрессировать кариес. Следите за гигиеной ротовой полости. Температура блюд должна быть умеренной.

Дева

Гипотоникам не следует прибегать к радикальным способам повышения артериального давления. Оно может вдруг подняться до критических показателей.

Весы

Снижается острота зрения. Берегите глаза. Чаще делайте перерывы во время работы за компьютером. Не читайте лежа.

Скорпион

Отмените интенсивные тренировки. Высоких результатов не будет. В этот день следует посетить сауну. Сделайте массаж. Расслабляйтесь.

Стрелец

Начнет прогрессировать варикозное расширение вен. Может беспокоить геморрой. Стимулируйте отток крови. Начинайте новый курс лечения.

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Козерог

Обостряться сосудистые заболевания. Отложите начало нового курса инъекций. Не стоит провоцировать воспалительные процессы в сосудах.

Водолей

Контролируйте эмоциональное состояние. Пейте в течение дня седативные препараты. Это поможет избежать нервных срывов.

Рыбы

Остерегайтесь инфекционных заболеваний. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Не стоит употреблять в пищу сырые яйца.

Астролог приятно удивила прогнозом на апрель. Узнайте первыми, чем порадует 2-й месяц весны.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
05
апреля

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