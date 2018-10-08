Контрактник ВСУ объяснил, почему военные бегут из армии

АТОвець показал, куда и сколько денег тратит контрактник ВСУ при денежном обеспечении 7133 грн. в месяц

Зарплаты, которую получает военный-контрактник Вооруженных сил Украины, не хватает на проживание.

Об этом в Фейсбуке написал ветеран АТО Иван Погорелый.

АТОвец показал, куда и сколько денег тратит контрактник ВСУ при денежном обеспечении 7133 грн в месяц.

По словам Погорелого, недостаточное финансирование является главной причиной непопулярности службы в украинской армии.

"Речь идет не о боевых частях и не о совку. Пример на одном знакомом контрактнике:

- денежное обеспечение за сентябрь 7133 грн;

- хостел (42 человека в 3-комнатной; 150/сутки) - 4000 грн в месяц;

- питание (1 раз в день по 50 грн) - 1500 грн;

- сигареты (грешен) - 1140 грн;

- телефон - 150 грн;

- поход в кино (один раз в месяц) -110 грн;

- кофе (один раз в день) - 540 грн.

Итого: 7440 грн.

Вместе долг по кредитке: 307 (за месяц)", - написал ветеран.

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Участник АТО напомнил, что, кроме вышеперечисленного, военном необходимо удерживать семью, иметь гражданскую одежду и питаться чаще, чем один раз в день.

"И да, я помню, что вещевое обеспечение и медицина - бесплатные и почти бесплатный проезд. А, по логике, ему еще надо содержать семью, развивать детей, дарить цветы жене, хоть иногда ходить в штатском и хоть изредка есть чаще одного раза в день. Добавьте к этому статус, человеческое отношение и много еще. Народ, или начинайте больше и лучше работать, а чиновники меньше воровать, или спешите готовиться к отправке в войска", - подытожил Иван Погорелый.

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Значительное количество бойцов Вооруженных сил в настоящее время рассматривают возможность расторжения своих контрактов. С января по июнь освободилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тысяч должны освободиться до конца 2018-го.