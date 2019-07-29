"Контакты уже идут" - в Госдуме намекнули на договоренности со "Cлугой народа"

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 207
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2232
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 540
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 756
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5049
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5626
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1080
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3564
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
17
17
11
7
5
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
&quot;Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего&quot; - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр
"Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего" - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Видео
Все видео
Главу полиции Днепропетровщины Глуховерю освободили от должности
Главу полиции Днепропетровщины Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5049
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 972
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2583
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1197
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 1008
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 13:02

"Контакты уже идут" - в Госдуме намекнули на договоренности со "Cлугой народа"

  Комментировать
&quot;Контакты уже идут&quot; - в Госдуме намекнули на договоренности со &quot;Cлугой народа&quot;
Некоторые депутаты из "Слуги народа" договаривались с Россией о мире. Фото: ru.korupciya.com

Некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" уже начали договариваться с Москвой о стабилизации отношений между Украиной и Россией.

Такое заявление председателя комитета нелегитимной Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого показал в видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Будем думать, как решить огромный букет проблем, который накопился за последние годы между Россией и Украиной. Поэтому как бы кто не хотел помешать нашим контактам, они уже идут, они уже многократно масштабнее, чем год, полгода назад. Дальше все зависит , в первую очередь, от доброй воли парламентского большинства. Пока во многом для нас это черный ящик. Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь ", - сказал Слуцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин рассказал о рисках от договоренностей между Россией и Европой

Журналист решил уточнить, о какой партии идет речь. Тот подтвердил, что подразумевает политсилу президента Украины Владимира Зеленского. Озвучивать имена будущих депутатов, которые хотят примирения с Кремлем, Слуцкий отказался.

"Я имею в виду именно блок Зеленского, но я не буду называть имен. Смею вас заверить - это идет по возрастанию. Но, учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе на площадке Верховной Рады нового созыва, давайте не будем этих людей подставлять . Я считаю, что это форварды в новом парламентском большинстве", - подчеркнул российский депутат.

В видеоблоге Цимбалюк отметил, что в России настолько хотят подчинить Украину себе, что готовы забыть даже о задержании и аресте СБУ российского танкера.

"Печально товарищам из-за задержанного и арестованного танкера, но они продолжают верить и надеяться на партию "Слуга народа". Видите, даже особо и не стартует товарищ Слуцкий: "Можем мы замять этот вопрос - вы, главное, в Киев пригласите, чтобы мы сала могли поесть и водки попить", - поделился позицией представителей страны-агрессора.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на внеочередных парламентских выборах. Больше всего голосов получила партия "Слуга народа" - 43,16%. За нее отдали голоса более 6 млн украинцев. На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%. Ее поддержали почти 2 млн граждан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Контакты уже идут" - в Госдуме намекнули на договоренности со "Cлугой народа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Пожар уничтожил более 200 домов

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 67637
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 57846
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 50769
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 3 Просмотров: 49507
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 47368
Общество
Бизнесмен собирается открыть два новых телеканала
Бизнесмен собирается открыть два новых телеканала
Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды Просмотров: 45
Российские попы взялись за обмен пленными
Российские попы взялись за обмен пленными Просмотров: 162
"Плохое состояние здоровья" не помешало: подозреваемый по делу Гандзюк засветился на футбольном матче
"Плохое состояние здоровья" не помешало: подозреваемый по делу Гандзюк засветился на футбольном матче Просмотров: 117
Главу полиции Днепропетровщины Глуховерю освободили от должности
Главу полиции Днепропетровщины Глуховерю освободили от должности
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
6
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
3
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 42427
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua