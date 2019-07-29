"Контакты уже идут" - в Госдуме намекнули на договоренности со "Cлугой народа"

Некоторые депутаты из "Слуги народа" договаривались с Россией о мире. Фото: ru.korupciya.com

Некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" уже начали договариваться с Москвой о стабилизации отношений между Украиной и Россией.

Такое заявление председателя комитета нелегитимной Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого показал в видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Будем думать, как решить огромный букет проблем, который накопился за последние годы между Россией и Украиной. Поэтому как бы кто не хотел помешать нашим контактам, они уже идут, они уже многократно масштабнее, чем год, полгода назад. Дальше все зависит , в первую очередь, от доброй воли парламентского большинства. Пока во многом для нас это черный ящик. Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь ", - сказал Слуцкий.

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Журналист решил уточнить, о какой партии идет речь. Тот подтвердил, что подразумевает политсилу президента Украины Владимира Зеленского. Озвучивать имена будущих депутатов, которые хотят примирения с Кремлем, Слуцкий отказался.

"Я имею в виду именно блок Зеленского, но я не буду называть имен. Смею вас заверить - это идет по возрастанию. Но, учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе на площадке Верховной Рады нового созыва, давайте не будем этих людей подставлять . Я считаю, что это форварды в новом парламентском большинстве", - подчеркнул российский депутат.

В видеоблоге Цимбалюк отметил, что в России настолько хотят подчинить Украину себе, что готовы забыть даже о задержании и аресте СБУ российского танкера.

"Печально товарищам из-за задержанного и арестованного танкера, но они продолжают верить и надеяться на партию "Слуга народа". Видите, даже особо и не стартует товарищ Слуцкий: "Можем мы замять этот вопрос - вы, главное, в Киев пригласите, чтобы мы сала могли поесть и водки попить", - поделился позицией представителей страны-агрессора.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на внеочередных парламентских выборах. Больше всего голосов получила партия "Слуга народа" - 43,16%. За нее отдали голоса более 6 млн украинцев. На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%. Ее поддержали почти 2 млн граждан.