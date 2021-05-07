Конфисковали партию водки из Чернобыля

Производители не знают, почему товар конфисковали. Фото "Интерфакс"

Правоохранители конфисковали партию водки "Атомик".

Ее изготовили из продуктов, выращенных в Чернобыльской зоне. 19 марта изъяли 1,5 тыс. бутылок "Атомик". Их доставили в прокуратуру Киева. Партию забрали из грузовика на спиртзаводе в Карпатах, сообщает BBC.

Производители говорят, что напиток является первым продуктом из Чернобыля после катастрофы на ЧАЭС. Они ожидают результатов расследования. Причину конфискации не объявляли, партию собирались отправить в Великобританию.

"Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных акцизных марок. Но это не имеет смысла, так как бутылки предназначены для британского рынка и маркируются акцизными марками Великобритании", - говорит соучредитель компании "Чернобыльский спирт" профессор Джим Смит.

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Он утверждает, что водка "Атомик" не радиоактивная. Команда британцев и украинцев выращивает сельскохозяйственные культуры в зоне отчуждения, чтобы выяснить, безопасны ли они.

К 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС опубликовали кадры с места трагедии с высоты птичьего полета. Авиакомпания МАУ осуществила полет над зоной отчуждения, АЭС и Припятью.