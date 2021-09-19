Конец сентября удивит многих: астрологиня назвала знаки, которым повезет больше

Доверьтесь судьбе. Все идет к лучшему. Фото: pixabay.com

Вторая половина сентября - самое подходящее время для завершения начатых дел. Это время высоких результатов и плодотворной работы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Заработанные деньги поступят вовремя, - говорит астролог. - Не спешите их тратить. Пополните свои сбережения. Тревожным предчувствием верить не стоит. Повышается чувствительность организма к изменениям погодных условий. Милые будут нуждаться в дружеской поддержки. Помогите им преодолеть растерянность. Доверьтесь судьбе. Все идет к лучшему. Конец сентября удивит многих. Это время поможет вам разобраться в реальной стоимости существующих отношений. Больше всего повезет Козерогам, Львам, Девам и Скорпионам".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Надеяться на чью-то помощь бесполезно. Всего достигнете самостоятельно. Влюбленные будут видеть недостатки друг друга, но не замечать собственных.

Телец (21 апреля - 20 мая)

На обещания новых знакомых не рассчитывайте. Хорошие плоды даст только сделанное собственными руками.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будьте в курсе событий вокруг. Хватит жить в виртуальном мире. Отойдите от компьютера и удивитесь. Немало изменений произошло в жизни любимых и родителей. Ваша поддержка им понадобится.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не ссорьтесь с любимыми. Новые знакомства превзойдут ожидания. Но долго эти отношения не продлятся.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Удастся реализовать все задуманное. Заработки заметно возрастут. Покупки будут неудачными. Мебель, одежда и инструменты приобретите в октябре.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Наслаждайтесь всем, что имеете. Соглашайтесь на новую должность, беритесь за дела, которыми хочется заниматься. В начале недели обходите торгово-развлекательные центры.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стоит жить вчерашним днем. Пришло время перемен. Если на работе все идет наперекосяк, сходите в отпуск.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не открывайте сердца коллегам, потому что станете героем сплетен. На поддержку рассчитывать бесполезно. Остерегайтесь укусов пчел и шершней. Имейте при себе лекарства от аллергии.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Чаще отвлекайтесь на что-то приятное. Больше времени уделите хобби. Не зацикливайтесь на неудачах. Скоро наступит период процветания.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Работайте по плану и успех не заставит себя ждать. Дорогие вам люди будут нежными и ранимыми. Время от времени отвлекайтесь от работы.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Связи, таланты и опыт позволят достичь побед. Заработки растут. Вы требовательны, неуступчивые, но будет казаться, что все вокруг слишком упрямы, чтобы понять вас.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не едьте на заработки далеко от дома. Поведение любимых огорчит. Сейчас они будут уделять меньше внимания вам, зато требовать, чтобы ими восхищались.

Астролог сделала прогноз на 19 сентября и назвала знаки, которых этот день заставит поверить в гороскопы.