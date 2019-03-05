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вторник, 05 марта 2019 17:53

"Конец эпохи" - Укрзализныця начинает менять внутренний дизайн вагонов

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&quot;Конец эпохи&quot; - Укрзализныця начинает менять внутренний дизайн вагонов
Ковры постепенно убирать из вагонов. Фото: 1news.com.ua

Укрзализныця постепенно будет менять внутренний дизайн вагонов поездов.

О конце эпохи красных ковров сообщил глава железнодорожной компании Евгений Кравцов.

"Где красные ковры? В прошлом. Проанонсируют хорошие новости: в этом году с завода мы получим 40 новых вагонов", - отметил он.

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В этих вагонах не будет привычных разноцветных дорожек или линолеума. Зато пол покроют сплошным шумоизоляционным покрытием.

Изменения коснутся только новых поездов, потому как редизайн всех будет стоить значительных денег.

"Укрзализныця" получит первые 10 вагонов, то есть - полноценный состав нового поезда, уже в марте. По словам главы компании, там пассажиров будут ожидать еще несколько новинок.

С 8 по 10 марта между Львовом и Перемышлем курсировать поезд № 90/89. Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Стоимость проезда - около 260 грн.

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Дата
05
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