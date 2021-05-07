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пятница, 07 мая 2021 19:16

Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
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Со второй половины июня в странах Европейского Союза планируют ввести паспорта вакцинации против коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения не поддерживает пока введение этого документа. Еще неизвестно, является ли вакцинация эффективной в борьбе с пандемией.

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Gazeta.ua спросила украинцев: боятся ли потерять возможность путешествовать по Европе?

Автор: Лилия Мыцко
  Марина не хочет вакцинироваться этого года. Считает, что надо подождать как минимум год.
Марина не хочет вакцинироваться этого года. Считает, что надо подождать как минимум год.

Марина, 25 лет:

В этом году не собираюсь за границу. По крайней мере точно не в Европу. Пока не хочу делать прививки, поэтому даже не планирую поездок. Непонятно, какие последствия от вакцины в будущем. Можно поехать в Турцию или Египет и там тоже хорошо отдохнуть. ЕС можно понять, ведь они хотят обезопасить себя от пандемии.

Автор: Лилия Мыцко
  Евгений любит путешествовать, но из-за нестабильной финансовой ситуации пока не может этого делать.
Евгений любит путешествовать, но из-за нестабильной финансовой ситуации пока не может этого делать.

Евгений, 30 лет:

Европа боится, что снова будет высокий уровень заболеваемости именно из-за таких стран как наша. В Украине очень низкие темпы вакцинации. Не планировал в этом году за границу, хотя люблю путешествовать. Нестабильная ситуация с финансами, надо работать, чтобы хоть за квартиру было чем платить.

Автор: Лилия Мыцко
  Василий уверен, что украинцы смогут выехать и без паспортов.
Василий уверен, что украинцы смогут выехать и без паспортов.

Василий, 47 лет:

Правильно, что вводят паспорта. Однако не думаю, что это как-то повлияет на туризм. Все равно найдут способ для тех, кто захочет путешествовать или ехать на заработки. Украинцев любят, потому что мы дешевая рабочая сила. Хочу поехать за границу летом, но вряд ли удастся из-за карантина. Придется выбирать среди стран, в которые открыт въезд.

Автор: Лилия Мыцко
  Ростислав не планирует путешествовать по Европе в ближайшее время.
Ростислав не планирует путешествовать по Европе в ближайшее время.

Ростислав, 23 года:

Нет денег, чтобы ехать в Европу. Остался без стабильного дохода, поэтому сейчас волнует больше коммуналка и цены в магазинах, а не паспорт вакцинации. Даже если в Украине также ввели эту систему контроля, то малое количество людей имело бы возможность уехать. С такой системой вакцинации мы до следующего года точно будем сидеть дома. Власть не смогла организовать должным образом борьбу с коронавирусом.

Автор: Лилия Мыцко
  Диана уже сделал прививку вакциной Сovishield.
Диана уже сделал прививку вакциной Сovishield.

Диана, 23 года:

Мой муж пожарный. Поэтому он уже сделал прививку и у меня также была такая возможность. Вакцинацию делали препаратом Сovishield. Планирую прививаться повторно. Было бы замечательно, если бы можно было по справке выезжать. Пока Европа нам не светит, потому что в карантин работу трудно найти, большой спрос на вакансии.

Автор: Лилия Мыцко
  Безвизу пришел конец, на несколько лет точно, говорит Людмила.
Безвизу пришел конец, на несколько лет точно, говорит Людмила.

Людмила, 51 год:

Европа хочет оградить себя от нас. Это конец безвиза на несколько лет точно. Если бы в Украине качественно проводили вакцинацию и ввели паспорта, то этого бы не произошло. У нас все делают с опозданием. Проблема еще в том, что даже люди, которые сделали прививки, могут не выехать. Например, кто вакцинировался китайской вакциной. Я боюсь делать прививки, потому что побочные эффекты до сих пор не исследованы нормально. Со временем только можно будет думать об этом.

Паспорт вакцинации - это сертификат, подтверждающий наличие прививки от коронавируса человека. В нем будут указывать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, даты его введения и болел ли его владелец коронавирусом.

Автор: Лилия МЫЦКО
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