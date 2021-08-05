Кому звезды пророчат поездку на заработки

6 августа достаточно лечить простуду таблетками. Дайте организму самостоятельно преодолеть вирусы. Иммунитет со всем справляться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Во время незначительных нагрузок будет усиливаться сердцебиение, - говорит астролог. - Не планируйте длительных пеших переходов. Больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет предотвратить бронхо-легочным заболеваниям. В парикмахерскую не идите. Волосы не будут держать прически. Обостряется язва. Откажитесь от соусов и приправ. Прогрессирует варикозное расширение вен. Забудьте о самолечении. Посоветуетесь с врачом. Меньше нервничайте. Этот день заставит многое пересмотреть и принять решение. Признание и свадьбы в этот день звезды пророчат Тельцам и Весам. Поездка на заработки светит Овнам и Скорпионам".
Овен
Будут возникать сбои в работе эндокринной системы. Обостряются болезни щитовидной железы. Попейте успокаивающие препараты.
Телец
Непродуманное питания может вызвать боли в области желудка. Отдайте предпочтение постным блюдам. Пейте чаи из целебных трав.
Близнецы
Хорошо лечите кашель. Стимулируйте выделение мокроты. Позаботьтесь о полноценной вентиляции легких. Прогуляйтесь перед сном.
Рак
Хорошее время для борьбы с вредными привычками. Подумайте об организации здорового режима дня. Находите возможность делать гимнастику.
Лев
Пользуйтесь противозачаточными средствами. Не делайте в этот день абортов. Эта операция может вызвать осложнения.
Дева
Именно в этот день нежелательно принимать препараты для быстрого похудения. Это приведет к нарушению обменных процессов в организме. Храните привычный режим жизни.
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Весы
Контакт рук со средствами бытовой химии будет вызывать аллергические реакции. Возникнут высыпания на коже. Пользуйтесь кремами и резиновыми перчатками.
Скорпион
Будьте осторожны во время спортивных тренировок. Хорошо разогревайте тело. Не поднимайте тяжелого. Берегите спину.
Стрелец
Повышается сонливость. Не задерживайтесь допоздна на работе. Подумайте о полноценном отдыхе вечером. Ранее ложитесь в постель.
Козерог
Будут беспокоить явления метеоризма. Удаляйте из рациона продукты, способствующие процессу брожения. Пополните микрофлору кишечника.
Водолей
Позаботьтесь о профилактике заболеваний десен. Не допускайте травмирования слизистой рта. Как следствие можете иметь нагноение раненой поверхности.
Рыбы
Чрезмерное освещение будет раздражать вас. Отдыхайте с прикрытыми глазами. Защищайте слизистую глаза от загрязнения и контакта с агрессивными веществами.
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