Кому звезды пророчат поездку на заработки

В парикмахерскую не идите. Волосы не будут держать прически. Фото: pixabay.com

6 августа достаточно лечить простуду таблетками. Дайте организму самостоятельно преодолеть вирусы. Иммунитет со всем справляться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Во время незначительных нагрузок будет усиливаться сердцебиение, - говорит астролог. - Не планируйте длительных пеших переходов. Больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет предотвратить бронхо-легочным заболеваниям. В парикмахерскую не идите. Волосы не будут держать прически. Обостряется язва. Откажитесь от соусов и приправ. Прогрессирует варикозное расширение вен. Забудьте о самолечении. Посоветуетесь с врачом. Меньше нервничайте. Этот день заставит многое пересмотреть и принять решение. Признание и свадьбы в этот день звезды пророчат Тельцам и Весам. Поездка на заработки светит Овнам и Скорпионам".

Овен

Будут возникать сбои в работе эндокринной системы. Обостряются болезни щитовидной железы. Попейте успокаивающие препараты.

Телец

Непродуманное питания может вызвать боли в области желудка. Отдайте предпочтение постным блюдам. Пейте чаи из целебных трав.

Близнецы

Хорошо лечите кашель. Стимулируйте выделение мокроты. Позаботьтесь о полноценной вентиляции легких. Прогуляйтесь перед сном.

Рак

Хорошее время для борьбы с вредными привычками. Подумайте об организации здорового режима дня. Находите возможность делать гимнастику.

Лев

Пользуйтесь противозачаточными средствами. Не делайте в этот день абортов. Эта операция может вызвать осложнения.

Дева

Именно в этот день нежелательно принимать препараты для быстрого похудения. Это приведет к нарушению обменных процессов в организме. Храните привычный режим жизни.

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Весы

Контакт рук со средствами бытовой химии будет вызывать аллергические реакции. Возникнут высыпания на коже. Пользуйтесь кремами и резиновыми перчатками.

Скорпион

Будьте осторожны во время спортивных тренировок. Хорошо разогревайте тело. Не поднимайте тяжелого. Берегите спину.

Стрелец

Повышается сонливость. Не задерживайтесь допоздна на работе. Подумайте о полноценном отдыхе вечером. Ранее ложитесь в постель.

Козерог

Будут беспокоить явления метеоризма. Удаляйте из рациона продукты, способствующие процессу брожения. Пополните микрофлору кишечника.

Водолей

Позаботьтесь о профилактике заболеваний десен. Не допускайте травмирования слизистой рта. Как следствие можете иметь нагноение раненой поверхности.

Рыбы

Чрезмерное освещение будет раздражать вас. Отдыхайте с прикрытыми глазами. Защищайте слизистую глаза от загрязнения и контакта с агрессивными веществами.

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