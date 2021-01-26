Кому стоит отказаться от кофе - медицинский гороскоп на 26 января

В Овнов, Стрельцов и Козерогов может появиться бессонница. Фото: pixabay.com

26 января не доверяйте солнечной погоде. Хорошо одевайтесь. Берегитесь сквозняков. Обходите многолюдные места, если не хотите подхватить грипп. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не затягивайте с началом лечения грибковой инфекции, - говорит астролог. - Вовремя начатые процедуры приведут к быстрому выздоровлению. Стимулируйте полноценное мозговое кровоснабжение. Примите утром контрастный душ. Сделайте интенсивную гимнастику. Много двигайтесь. Прислушайтесь к работе сердца. В Овнов, Стрельцов и Козерогов может появиться бессонница. Откажитесь от кофе в пользу чая с медом".

Овен

Особенно остро будут восприниматься резкие запахи. Не используйте духов. Избегайте пассивного курения. К вечеру может разболеться голова.

Телец

Больные варикозное расширение вен будут чувствовать себя плохо. Отток крови из вен ухудшается. Попейте мочегонные чаи.

Близнецы

Повышается кровоточивость десен. Избегайте дальнейшему развитию пародонтоза. Удалять зубы в этот день не следует.

Рак

Не лишайте себя полноценного отдыха. Работать ночью не следует. Может появиться дрожь в руках как результат переутомления.

Лев

Продолжается травматично опасный период. Откажитесь от участия в командных видах спорта. Причиной травмы может стать другой игрок.

Дева

Производительность интеллектуального труда резко снижается. Не допускайте кислородного голодания тканей тела. Принимайте утром контрастный душ. Двигайтесь быстрее.

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Весы

Обеспечьте себе полноценное освещение во время работы. Не провоцируйте снижение остроты зрения. Подбирать очки в этот день нельзя.

Скорпион

Напомнит о себе дискинезия желчегонных путей. Откажитесь от жирных блюд. Могут начать движение камни в желчном пузыре. Немедленно обратитесь к врачу.

Стрелец

Посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего приема гормональных препаратов. Есть опасность нарушить гормональный баланс в организме.

Козерог

Равномерно распределяйте физическую нагрузку в течение дня. Помните об общей ослабленности организма. Не используйте алкоголь как тонизирующее средство.

Водолей

Позаботьтесь о поддержке работы сердца и укрепления сосудов. Проведите профилактическое лечение.

Рыбы

Предусмотреть реакцию вашего кишечника на незнакомые блюда трудно. Избегайте расстройства системы пищеварения. Откажитесь от острых соусов.

26 января будет остро ощущаться одиночество. Особенно если вы еще не нашли пары. Зато заработки многих знаков пойдут вверх.