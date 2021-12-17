Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы

Если сегодня услышите пение снегирей, то значить в ближайшие дни будут сильные снегопады. ФОТО: pixabay.com

Сегодня православные чествуют Савву Освященного. С этим днем ​​у наших предков связано немало примет и верований.

В древности считали, что 18 декабря нельзя ругаться людям, которые держат в хозяйстве лошадей. Мол, из-за этого рискуют попасть в беду на зимней дороге. Также на Савву нельзя работать и мыть голову беременным женщинам. Предки верили, что из-за этого у будущего ребенка могут возникнуть проблемы с памятью.

Из примет больше всего доверяли следующим:

- Если на Савву огонь в печи красный и поленья трещат, то на дворе будет лютый мороз;

- Если увидели дым, поднимающийся в небо столбом – ждите морозов. Когда же он стелется по земле и нет ветра, будет снегопад;

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- Пение снегирей – до снегопада в ближайшие дни;

- Кто посватается в этот день, тот будет счастлив;

- Белки покидают гнезда и спускаются с деревьев – скоро будет оттепель.

Преподобный Савва Освященный родился в V в. в турецком регионе Каппадокия. Его родители, военачальник Иоанн и Софья – были благочестивыми христианами. Однажды папа Саввы взял жену и выехал на службу в Египет. 5-летнего сына оставил на дядю. Когда Савве исполнилось 8 лет, он поступил на учебу в монастырь святого Флавиана. Ему так понравилось монашество, что он отказался возвращаться в светскую жизнь. Стал много молиться. За это Бог даровал преподобному дар чудотворения. Савва помогал многим людям – исцелял больных.