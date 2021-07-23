Кому противопоказаны перелеты и дальние путешествия - астропрогноз

23 июля не носите чужую обувь. Не ходите босиком в бассейне и бане. Избегайте заражения грибковой инфекцией. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Тельцы, Близнецы и Козероги будут плохо переносить смену климата и воды, - говорит астролог. - Далекое путешествие не доставит удовольствия. Лучше отложить перелеты и дальние путешествия. Отдохните дома. Будут возникать проблемы с памятью. Трудно будет оставаться собранными. Ваш мозг будет страдать от кислородного голодания. Активизируйте мозговое кровоснабжение. Займитесь бегом и плаванием. У Дев и Весов возможны нарушения сна. Не изменяйте привычный режим дня. Отводите достаточно времени для восстановления сил".
Овен
Отмените поход в солярий. Вместо загара можно получить аллергическую реакцию кожи на ультрафиолетовое облучение.
Телец
Будут беспокоить воспалительные болезни десен. Посоветуйтесь с врачом относительно курса лечения. Овощи и фрукты измельчайте перед употреблением.
Близнецы
Обостряются болезни поджелудочной железы. Перейдите на диетическое питание. Здоровым людям следует отказаться от жареных и копченых блюд.
Рак
В течение дня будет возникать ощущение песка в глазах. Не задерживайтесь за работой. Не провоцируйте снижение остроты зрения.
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Лев
Не делайте хирургических операций в этот день. Осложнения придется лечить длительное время. Возможно появление аллергических реакций на препараты.
Дева
Избегайте стрессовых ситуаций. Не провоцируйте повышение внутричерепного давления. В случае повторяющихся приступов головной боли обратитесь к врачу.
Весы
Берегите колени от травм. Длительные пешие переходы желательно не планировать. Ноги будут болеть от чрезмерных нагрузок.
Скорпион
Будет сохраняться тенденция к увеличению веса. Не позволяйте себе сладких перекусов между приемами пищи. Ешьте больше овощей.
Стрелец
Ослабляются защитные силы организма. Быстро будет наступать усталость. Поддержите свой иммунитет.
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Козерог
Голосовые связки желательно поберечь в этот день. Говорите тихо. Во время занятий бегом дышите носом. Пить холодные напитки не следует.
Водолей
Начните регулярные занятия спортом. Давайте возможность полноценно работать сердечно-сосудистой системе.
Рыбы
Больным артритом стоит пройти профилактический курс лечения. Избегайте очередного обострения болезни.
Православные христиане 23 июля празднуют день памяти преподобного Антония Печерского, основателя Печерского монастыря и монашества на Руси.
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