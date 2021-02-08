Кому надо налегать на бананы и сухофрукты - медицинский гороскоп на 9 февраля

Внимания требует пищеварительная система. Не перегружайте желудок. Фото: pixabay.com

9 февраля неудачные резкие движения могут привести к повреждению суставов. Будьте осторожны во время тренировок. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Осторожно двигайтесь скользкими улицами, - говорит астролог. - Не надо планировать беременность. Репродуктивная система будет давать сбои. Внимания требует пищеварительная система. Не перегружайте желудок. Налегайте на бананы, гранаты и хурму. Львам и Скорпионам следует обогатить рацион сухофруктами. Улучшить самочувствие поможет траволечение и плавание. Запишитесь в бассейн, посетите сауну".

Овен

Увеличивается количество больных астмой. Старайтесь не провоцировать аллергические реакции. Не подбирайте новую косметику.

Телец

Посетите стоматолога. Поставленные пломбы будут держаться долго. Не стоит проводить процедуры под наркозом. Организм слабо будет реагировать на обезболивающие.

Близнецы

Самочувствие улучшится. Болезни отступают. Поддерживайте здоровый образ жизни. По возможности откажитесь от лекарств.

Рак

Будет ощущаться онемение в конечностях. Могут мерзнуть руки и ноги. Стимулируйте полноценный кровоток. Начинайте утро с контрастного душа.

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Лев

Откажитесь от блюд, которые раздражают слизистую желудка. Не провоцируйте появления язвенных процессов. Пейте настои с целебных трав.

Дева

Хорошее время для проведения профилактики заболеваний органов зрения. Откажитесь от работы за компьютером. Отдых перед телевизором замените на прогулку.

Весы

Будут беспокоить последствия после перенесенных простуды и гриппа. Активно боритесь с сухим кашлем. Стимулируйте выделение мокроты.

Скорпион

Посетите сауны. Поплавайте в прохладной воде бассейна. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения.

Стрелец

Начните лечение гайморита и ринита. Хороший результат дадут физиотерапевтические процедуры. Не стоит спать с открытыми окнами.

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Козерог

Избегайте длительного пребывания среди многочисленной толпы. Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей.

Водолей

Подберите себе оздоровительную программу. Хорошее время для активизации внутренних сил организма.

Рыбы

Будет наблюдаться тенденция к снижению кровяного давления. Гипотоникам следует позаботиться о себе. Возможны головокружение.

Астролог предупредила, что надо успеть сделать до весны.