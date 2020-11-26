Кому из представителей малого бизнеса выплатят обещанных Зеленським 8 тыс.

Категория должна быть заявлена первой в регистрационных ведомостях на 31 октября. Фото: pixabay.com

Более 1 млн украинцев, чья деятельность попадает под запрет из-за усиления карантина, получат по 8 тыс. грн финансовой помощи на портале или в мобильном приложении "Дія".

Об этом 25 ноября заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн. Программа поддержки по инициативе президента принята правительством и направлена на рассмотрение в ВР", - написал он.

Помощь получат работники или ФЛП, если их работодатель имеет одну из 6-ти категорий ОКВЭД: розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), демонстрация кинофильмов, деятельность по обеспечению блюдами и напитками, временное размещения, деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, в сфере спорта, организовывания отдыха и развлечений.

Категория должна быть заявлена первой в регистрационных ведомостях на 31 октября 2020 года. Помощь будет оказываться единоразово.

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24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что государство предоставит одноразовую материальную помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина. Анонсированную помощь бизнесу хотят профинансировать из фонда борьбы с Covid-19. Об этом сообщил советник президента Олег Устенко, передает "Лига. Финансы". Он отметил, что все анонсированные программы поддержки обсудили с министром финансов и профинансируют, если их поддержит парламент.