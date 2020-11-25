Деньги на помощь бизнесу хотят взять с Covid-фонда

Анонсированные меры частично касаются и карантина выходного дня. Фото: unsplash

Анонсированную помощь бизнесу хотят профинансировать из фонда борьбы с Covid-19.

Об этом сообщил советник президента Олег Устенко, передает "Лига. Финансы".

Он отметил, что все анонсированные программы поддержки обсудили с министром финансов и профинансируют, если их поддержит парламент.

По словам Устенко, законопроект о новом пакете помощи бизнеса предусматривает дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.

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Анонсированные меры частично касаются и карантина выходного дня, а по сроку охватывают период этого года и, возможно, следующего.

Устенко также прокомментировал финансирование расходов Государственного казначейства. По его словам, традиционно такая ситуация происходила и раньше, однако не в середине ноября, а в декабре. Он отметил, что Минфин активно работает в этом направлении.

24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что государство предоставит одноразовую материальную помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. Размер выплаты составляет 8 тыс. грн.