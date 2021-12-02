Компания Ferrexpo продолжает реализацию проекта по очистке реки Днепр

30 ноября 2021 года сотрудники Полтавского ГОКа, входящего в группу Ferrexpo, провели очередное зарыбление реки Днепр в городе Горишние Плавни Полтавской обл. В водные биоресурсы вселили 2 т травоядных рыб, а именно: 1,5 т двухлетнего карпа и 0,5 т. толстолобика, которые помогают в борьбе с сине-зелеными водорослями.

Рыб приобрели у государственного предприятия "Ирклиевский питомник травоядных рыб" (Черкасская обл.) за счет средств Ferrexpo. К мероприятию присоединились сотрудники компании, их семьи и неравнодушные местные жители несмотря на прохладную погоду. Весь процесс зарыбления проходил под контролем представителей Полтавского рыбоохранного патруля.

С 2020-го группа Ferrexpo реализует комплексный проект специальной помощи речной экосистеме Днепра, прилегающей к операционной базе предприятий группы Ferrexpo, путем пополнения этой реки рыбой для борьбы с вредными сине-зелеными водорослями, которые накапливаются в течение летних месяцев.

Сергей Валковый, лидер проекта, начальник департамента единого корпоративного сервиса и кадрового администрирования ЧАО "Полтавский ГОК": "Зарыбление Днепра - это наша постоянная работа. Компания Ferrexpo уже вложила более полумиллиона гривен в это направление и планирует продолжать внедрение инициатив по сохранению водных ресурсов нашего региона. Данный вопрос требует комплексного решения, поэтому на местном уровне мы распространяем информацию среди населения о том, что необходимо убирать мусор, не использовать моющие средства с формальдегидом, которые приводят к формированию сине-зеленых водорослей, и соблюдать правила, установленные законодательством по отлову рыбы. Мы уже видим существенное уменьшение цветения воды. И летом наши великолепные пляжи будут дольше доступны для купания".

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.