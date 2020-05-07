Командующего сухопутных войск ВСУ уволили в запас

Сергея Попко уволили в запас. Фото: "Цензор.нет"

Генерал-полковника Сергея Попко уволили в запас указом министра обороны.

"Все когда-то заканчивается. Сегодня пришла и моя очередь начать новый этап в жизни. Приказом Министра обороны Украины № 202 от сегодняшнего числа генерал-полковник Попко С.М. уволен в запас. Грустно ли? Если честно - очень. Потому что служба в Вооруженных силах Украина для меня была не просто местом работы. Я жил, живу и буду жить армией! Спасибо, Боже, за эту возможность", - написал он в Facebook.

Попко пожелал военные чувствовать себя кастой, беречь офицерскую честь и ценить призвание быть защитниками Родины.

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Сергей Попко занимал пост командующего Сухопутных войск ВСУ с 2016 по 2019 годы.

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