Колонны машин подавляли. Местные называли переселения войной - как эвакуировали людей из Чернобыльской зоны

Автор: Историческая правда Эвакуация людей из зоны отчуждения

26 апреля проходит 34-я годовщина со дня Чернобыльской катастрофы на АЭС, которая стала крупнейшей в истории мировой атомной энергетики.

"26 апреля именно отпраздновал День рождения. Устроили застолье. А на следующий день поехал навестить мать в Могилев-Подольский. Ее сосед Иван приехал из Киева. Сообщил, что горит Чернобыльская АЭС и люди разъезжаются. Официально о катастрофе сообщили по радио 9 мая после парада. С речью выступил Михаил Горбачев после парада 9 мая. Сказал, что все под контролем", - вспоминает Gazeta.ua ликвидатор Чернобыльской аварии Вячеслав Печак из города Немиров Винницкой области.

Автор: Фото предоставлено Вячеславом Печаком Вячеслав Печак первый раз поехал в Чернобыльскую зону 4 мая помогать эвакуировать местных жителей в безопасные районы.

Первый раз поехал в Чернобыльскую зону 4 мая помогать эвакуировать местных жителей в безопасные районы.

"Все думали, что едем на военные сборы. Но не надолго. Только мне сказали, что нас собрали на эвакуацию в Чернобыльскую зону. Для некоторых офицеров командировки оказалось достаточно длительным. Пробыли там до полугода. В то время понятие ротации не существовало. Заменяли всех на всех только офицеров", - рассказывает врач. Работает офтальмологом в райбольнице.

Приехали в областной военкомат. Вдоль улицы стояли колонной двадцать автобусов ЛАЗов и триста человек.

"В 4 утра выстроили нас на плацу. Военком зачитал приказ Минобороны ехать на ликвидацию Чернобыльской катастрофы. Спросили ли поняли приказ. Какой-то человечек вышел из строя: "Дочь замуж выходит. Я только к ЗАГСа доведу ее и своим транспортом приеду в зону дислокации". Ему приказали вернуться в строй. Другой офицер тоже отпрашивался на день: "У меня дом раскрыт. Придут мастера крышу делать. Расскажу, что и как и приеду... ". Ему тоже приказали стать в строй. В остальных уже не возникало вопросов после таких разговоров. Это не было причиной освобождать от выполнения офицерских обязательств", - вспоминает мужчина.

Автор: Фото предоставлено Вячеславом Печаком Вячеслав Печак: людей вывозили колоннами в ЛАЗах. Ехали медленно со 2:00 со скоростью 30 км в час. Люди не знали куда их везут.

Председатели советов эвакуированных сел получали телефонограмму из райкома партии. Директора школ - из управления образования. Все знали на какой конкретный час собирать взрослых и детей. Бегали депутаты по улицам и милиция с рупором: "Уважаемые граждане, в связи с эвакуацией населения на очень недолгое время возьмите с собой документы, вещи и продукты питания в небольшом количестве". Через день-два шли повторные эшелоны и забирали остальных людей.

Автор: фото предоставлено Вячеславом Печаком Вячеслав Печак первый раз поехал в Чернобыльскую зону 4 мая помогать эвакуировать местных жителей в безопасные районы.

"Людей собирали в автобус. Местные жители называли эвакуацию войной. Пыль и колонны машин на дорогах подавляли. Дети плакали. Женщины были в испуге. Кто тянул за собой шубу, а кто-то шел в летнем платьице. В одной руке держали паспорт, в другой - ребенка", - рассказывает ликвидатор.

Во время эвакуации полиция забивала колодца полиэтиленовой пленкой. Электричества лазили по столбам и обрезали провода от жилых домов, чтобы никто не попал под напряжение и не произошло пожара. Кто это делал, знали, что эвакуация не на 3-4 дня. Такие действия поднимали панику среди людей. Мы пытались успокаивать их.

Всем людям приказали спускать собак. Иначе пропадут. Некоторые женщины тянули за собой козу. Но животное никто в автобус не брал. Скот за день-два собирали спецотрядами и грузили на скотовозку. Завозили на мясокомбинаты и там переделывали в фарш, который использовали в колбасное производство или тушки закладывали на длительное хранение.

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Людей вывозили колоннами в ЛАЗах. Ехали медленно где-то 2 часа со скоростью 30 км в час. Девушки раздевались до возможного. Женщины просили остановиться, чтобы хотя бы дети сходили в туалет. Водитель советовал идти под задние двери автобуса. Так все сходили по очереди - сначала дети, а потом женщины.

Автор: Фото предоставлено Вячеславом Печаком Вячеслав Печак с 30 сентября по 30 октября ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС в составе сводного отряда медицинских работников винницкого областного отдела здравоохранения

"Люди не знали куда их везут. Заехали в Макаровский пионерский лагерь летнего типа, где размещались деревянные дома. Какой-то мужик с двумя женщинами выносил матрасы для проветривания. На солдатской кухне варили кашу и чай. Мы стояли под автобусами и ждали. Майору до нас дела не было. Взяли и поехали обратно. Во Глевахе Васильковского района Киевской области, пообедали и вернулись домой", - добавил Вячеслав Печак.

Автор: фото предоставлено Вячеславом Печаком Вячеслав Печак: людей вывозили колоннами в ЛАЗах. Ехали медленно 2 часа со скоростью 30 км в час. Люди не знали куда их везут.

В 1986 году из зоны отчуждения эвакуировали около 250 тысяч человек. Непригодной для проживания оказалась 30-километровая зона вокруг Чернобыльской АЭС, которая пострадала больше. Позже ее назвали Чернобыльской зоной отчуждения. В нее вошли север Полесского и Иванковского района Киевской области, где расположена электростанция, города Чернобыль и Припять, а также часть Житомирской области вплоть до границы с Беларусью. Большинство людей выселяли в соседние районы Киевской области: Згуровского, Макаровского, Васильковского, Яготинского и других. А для работников ЧАЭС и их семей конце 1986 года стали строить самый молодой город Украины - Славутич.