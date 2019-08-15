"Коломойского начнут подвигать" - рассказали, какой будет первый конфликт президента и олигарха

Виктор Бобыренко: Первый конфликт между Зеленским и Коломойским возникнет при назначении премьера. Фото: Gazeta.ua

Между президентом и олигархом Игорем Коломойским скоро вспыхнет конфликт.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Игоря Валерьевича начнут подвигать. Готов ли он смириться с этим? Если нет - "плюсы" начнут спрашивать у Зеленского: где снижение тарифов и зарплаты учителям по четыре тысячи долларов? Он может попытаться национализировать "1+1", - считает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский борется за свой собственный театр, а не государство Украина

По словам эксперта, Коломойского интересует влияние и деньги. Хочет показать альтернативу западному вектору развития.

"Педалирует идею "своего пути" для Украины. Но ситуация, когда на нас не влияют ни Россия, ни Европа - это Венесуэла. Можем быть юго-западным федеральным округом РФ или должны учитывать требования Запада и строить правовое государство.

Первый конфликт между Зеленским и Коломойским возникнет при назначении премьера. Если победит креатура президента, правительство возглавит технократ, трудоголик без понтов и желания затмить Зеленского", - добавляет политолог.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.