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понедельник, 07 сентября 2020 12:21

Коломойский с Боголюбовым вошли в список владельцев "золотых паспортов" Кипра

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Коломойский с Боголюбовым вошли в список владельцев &quot;золотых паспортов&quot; Кипра
Гражданство Кипра Коломойский вместе с женой и дочерью получили в марте 2010 года. Фото: "УНИАН"

Опубликовали список владельцев "золотых паспортов" Кипра. Среди них олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

Большинство фигурантов списка - российские и украинские бизнесмены, сообщает кипрская газета Politis.

Гражданство Кипра Коломойский вместе с женой и дочерью получили в марте 2010 года. Боголюбов обзавелся "золотым паспортом" одновременно с семьей Коломойского.

В списке также присутствуют бывший вицепремьер-министр Украины Виталий Гайдук с супругой, а также предприниматель Михаил Киперман.

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До 2019 года для получения "золотого паспорта" нужно было инвестировать в экономику Кипра $2 млн. С 2019 года сумма инвестиций выросла до $2,5 млн.

4 августа Федеральное бюро расследований США обыскало офисы компании по недвижимости в пригороде Кливленда, совладельцем которой является Игорь Коломойский. Рейд провели в рамках проверки деятельности украинского олигарха.

6 августа Министерство юстиции США официально обвинило Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка.

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