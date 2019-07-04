Коломойский рассказал об отношениях с главой Офиса Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский общается со своим бывшим юристом Андреем Богданом не чаще, чем раз в месяц. Это связано с отсутствием свободного времени у нового главы Офиса президента Владимира Зеленского. Добавил, что они не обсуждают государственных дел.

"Да, общались. А сейчас мало, редко общаемся. Он загружен сильно, - отметил Коломойский. - С Богданом по телефону, один раз видел за месяц", - пишет nv.ua.

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Автор: Depo.ua Коломойский редко общается со своим экс-юристом, который работает главой Офиса президента

Олигарх заявил, что его юридические дела Андрей Богдан передал частично "своей конторе, частично - другим".

Миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в мае в Украине, рассказал о контактах с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.