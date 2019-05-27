Коломойский рассказал, кого олигархи поддерживали на выборах

Коломойский уверен - все олигархи хотели победы Зеленского.Фото: ЧЕТКО ИНТЕРВЬЮ.

Игорь Коломойский заявил, что все украинские олигархи хотели, чтобы в выборах победил Зеленский.

"В душе всі – за Зеленского. А публично тоже многие за Зеленского, но уже в зависимости…", - сказал он в интервью Украинской правде.

По словам Коломойского, Ахметов спрогнозировал победу Зеленского 2016-го. А на вопрос, поддерживал ли сам Ахметов этого кандидата, Коломойский ответил, что да.

"Материально он не поддерживал, естественно, и публично ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК – да", - заявил олигарх.

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При этом, как он утверждает, какого-то консенсуса между ними не было.

"Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражали", - сказал Коломойский.

Виктор Пинчук также не выражал своей позиции, но Коломойский "точно знает", что Пинчук хотел победы именно Зеленского.

Игорь Коломойский утверждает, что он не олигарх, а крупный бизнесмен.