Коломойский и Боголюбов подали иск против США. Фото: "Українська правда"

Американское предприятие Optima Ventures и ее дочерняя компания, принадлежащие олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову подают иск против США с требованием о возмещении $ 23 млн в ответ на два гражданских иска Министерства юстиции США о конфискации коммерческой недвижимости бизнесменов в Кентукки и Техасе.

Компании украинских олигархов подают инвестиционный иск против США в ответ на гражданские иски о конфискации их активов, передает Global Аrbitration Review.

Арбитраж инициировали соответствии с двусторонним соглашением об инвестициях между Украиной и США.

В своем инвестиционном иске Optima отмечает, что украинским олигархам не предъявили никаких обвинений в совершении преступления в Украине, что прокуратура Украины имеет исключительные полномочия возбуждать уголовные дела согласно Уголовному кодексу, и что гражданские суды в Украине не имеют полномочий объявлять нарушения Уголовного кодекса без признание вины в уголовном деле.

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Optima считает, что США не должны арестовывать и лишать украинских инвесторов их инвестиций на основании "одностороннего и неправильного толкования украинского законодательства" о поведении в Украине. В иске говорится, что действия властей США нарушают "доктрины вежливости".

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил иск Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это действительно важно для Украины. Государство не должно платить огромные суммы средств тем людям, которые ограбили ее и пытались сделать это еще раз.