Количество вакцинированных в Украине превысило психологическую отметку

От начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 3 млн прививок от Covid-19. Полностью вакцинированных украинцев уже более 1 млн.

За прошедшие сутки привили 104 680 человек, сообщает Минздрав. 7 июля первую дозу Covid-вакцины получили 42 029 человек, полностью иммунизировалась 62 651 человек.

"Работали 682 мобильные бригады, 1 462 пункта прививки и 31 центр вакцинации", - говорится в сообщении.

С начала вакцинации первую дозу получили 2 178 590 человек, двумя дозами привили 1 018 258 человек. Всего провели 3 196 848 прививок. По состоянию на 7 июля в письмо ожидания вакцинации записались более 782 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

За последние сутки в Украине выявили 617 новых больных коронавирусом. Из них детей – 26, медработников – 18. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 239 591 человек. Умерли 52 560 пациентов, из них 23 – за последние сутки. Выздоровели 2 175 225 человек, за последние сутки – 872.